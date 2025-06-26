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И в 50 - "ангел": Дрю Бэрримор показала свое истинное лицо

Анна Подгорная
26 июня 2025, 01:30
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Бэрримор в пику нарастающему эйджизму выступает за естественное старение.
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор сейчас - как выглядит звезда "Ангелов Чарли" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • В феврале Дрю Бэрримор, некогда главной "плохой девочке" Голливуда, исполнилось 50 лет
  • Звезда без проблем появляется перед фанатами а-ля натюрель - без макияжа и фильтров

Американская актриса, режиссер и продюсер Дрю Бэрримор прожила бурную жизнь - от ребенка-актера она прошла путь до главной бунтарки Голливуда. В 13 она впервые попала в реабилитационный центр из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Через год Дрю снова оказалась в рехабе - на этот раз уже из-за попытки самоубийства. При этом Бэрримор удалось построить головокружительную карьеру в кино.

Сейчас актрисе 50. Уже много лет она живет в трезвости, и с возрастом отдала предпочтение естественному старению. Что, впрочем, лишь делает фигуру Бэрримор только более привлекательной и притягательной для современного шоу-бизнеса.

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Недавно в своем блоге в Instagram Дрю опубликовала сэлфи - ни грамма косметики и ретуши. Вдохновляющий портрет она подписала: "50 = это сторона В в жизни (по аналогии с виниловыми пластинками, на которых на стороне А - популярные хиты, а на стороне В - менее известные треки - прим. редактора), где начинает крутиться настоящая магия жизни".

Поклонники Дрю Бэрримор ее легкую самоиронию и честное фото восприняли с большим энтузиазмом.

Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор сейчас - как выглядит звезда "Ангелов Чарли" / instagram.com/drewbarrymore

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Кто такая Дрю Бэрримор?

Дрю Бэрримор - американская актриса, кинорежиссер, модель, писательница и продюсер. Представительница актерской династии Бэрриморов. Обладательница Премии Гильдии киноактеров США (2010), Золотого глобуса (2010) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Начала сниматься в возрасте трех лет. Наиболее известные фильмы с участием Бэрримор: "Инопланетянин", "Воспламеняющая взглядом", "Крик", "История вечной любви", "Нецелованная", "Ангелы Чарли", "Донни Дарко", "50 первых поцелуев" и др.

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