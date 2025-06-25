46-летняя популярная ведущая беременна первенцем: "Больше верю в чудо"

Инна Шевченко долго стремилась к тому, чтобы стать матерью.

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Инна Шевченко беременна - детали о положении 46-летней ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/inna_shevchenko_ictv

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Каким был путь Инны Шевченко к материнству

Когда ведущая ожидает появления первенца

Ведущая телеканала ICTV Инна Шевченко поделилась радостными и вдохновляющими новостями - она беременна первенцем. Раньше она предпочитала скрывать свой возраст, а теперь с гордостью заявляет: ей 46, и она ждет ребенка.

В интервью для Коротко Про Шевченко рассказала, что своим примером хочет вдохновить женщин, которые мечтают о потомстве, но боятся из-за эйджизма в обществе. Впрочем, Инна признается - ее путь к материнству был непростым.

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Более двух лет она и ее супруг, французский режиссер Лоран Жави, работали над появлением потомства. "Было трудно и морально, и физически, и материально. Потому что каждый раз надеешься, живешь этой надеждой, в конце концов - что-то получается, но на каком-то этапе все проваливается. Меня очень поддерживал муж. Хотя это я больше верю в чудо, он больше верит в науку и в проценты. Но все равно очень поддерживал, несмотря ни на что", - вспоминает ведущая.

Инна Шевченко беременна первенцем / instagram.com/inna_shevchenko_ictv

Инна Шевченко рассказала, что она и супруг воспользовались услугой экстракорпорального оплодотворения. До этого ей пришлось два года принимать гормоны, которые внесли значительное изменение в ее организм. Однако ведущая ни о чем не жалеет, ведь уже осенью на свет появится ее долгожданный первенец.

"Когда почувствовала толчки, связь с малышом внутри, совсем по-другому начала воспринимать свое тело. Сейчас я смотрю на него как на что-то материнское, которое не столько для красоты, сколько для создания жизни. Сейчас совершенно иначе воспринимаю свои объемы. Мне даже приятно чувствовать себя такой", - отмечает Шевченко.

Инна Шевченко с мужем Лораном Жави / instagram.com/inna_shevchenko_ictv

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