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Россия глушит НАТО: в работе GPS и радаров зафиксировали сбои - ISW

Анна Косик
12 июля 2024, 09:56
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Россия усиливает свою гибридную кампанию, направленную против стран НАТО. В частности, в последнее время, от нее страдает Финляндия.
Корабль НАТО, флаг НАТО, GPS
В последнее время все чаще в странах НАТО фиксируют сбои в работе GPS, большинство из них - из-за России / Коллаж: Главред, фото: flickr

За последнюю неделю в Финляндии заметили рост количества сбоев в работе GPS. Большинство из них в работе авиационных и морских GPS и радаров происходят из страны-агрессора России. Скорее всего, такие действия со стороны РФ являются одной из российских гибридных кампаний против стран-членов НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW).

11 июля финское федеральное агентство транспорта и связи Traficom сообщило местному изданию Iltalehti, что за последнюю неделю увеличились сбои в работе GPS. Инцидент, подтверждающий это, произошел в Финском заливе в ночь с 10 на 11 июля.

В соцсети X финский морской лоцман сообщил, что испытал серьезные сбои ночью во время управления другими судами возле Котки и Хамины на южном побережье Финляндии. Он сообщил, что GPS был недоступен на 90 процентах маршрута между пилотной подстанцией Орренгрунд и гаванью Хамина.

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"Сообщения об усилении сбоев в работе GPS и радаров в Финском заливе согласуются с сообщениями о российских помехах, которые затрагивают балтийские страны и другие регионы Европы", - говорится в отчете ISW.

В Институте изучения войны добавили, что, вероятно, российские помехи из Калининграда ранее заглушили и GPS самолета, где находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шеппс, а также заставили финский авианосец Finnair отменить несколько рейсов из Финляндии.

Помехи в странах Балтии заставили отменить рейсы в Тарту, Эстония, пока в аэропорту не ввели систему захода на посадку самолетов, которая не полагается на GPS.

"Очевидное глушение GPS со стороны России, вероятно, является частью усиливающейся гибридной кампании России, направленной непосредственно против стран НАТО, которая, вероятно, имеет целью подорвать поддержку Украины и единства НАТО", - подытожили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Гибридная война России против стран НАТО - что известно

Напомним, страна-агрессор Россия, хоть и не стесняется открыто заявлять о якобы готовности начать войну со странами-членами НАТО, однако на практике боится открытого противостояния против Запада. Поэтому Кремль прибегает к гибридной кампании - поджогам, кибератакам, покушениям и убийствам.

Недавно Министерство иностранных дел Литовской Республики заявило о нарушении воздушного пространства страны самолетом авиакомпании страны-агрессора РФ "Победа". Представителю российского посольства вручили ноту протеста.

Признаки гибридной войны РФ против Альянса побуждают стран-членов думать и о противостоянии со страной-агрессором на поле боя. Так высокопоставленный командир в Вооруженных силах Эстонии Мати Тикерпуу сообщил, что их армия сможет противостоять нападению России в течение двух недель до того, как поступит поддержка НАТО.
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НАТО Финляндия GPS радар Россия
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