Россия глушит НАТО: в работе GPS и радаров зафиксировали сбои - ISW

За последнюю неделю в Финляндии заметили рост количества сбоев в работе GPS. Большинство из них в работе авиационных и морских GPS и радаров происходят из страны-агрессора России. Скорее всего, такие действия со стороны РФ являются одной из российских гибридных кампаний против стран-членов НАТО. Об этом говорится в отчете Института изучения войны(ISW).

11 июля финское федеральное агентство транспорта и связи Traficom сообщило местному изданию Iltalehti, что за последнюю неделю увеличились сбои в работе GPS. Инцидент, подтверждающий это, произошел в Финском заливе в ночь с 10 на 11 июля.

В соцсети X финский морской лоцман сообщил, что испытал серьезные сбои ночью во время управления другими судами возле Котки и Хамины на южном побережье Финляндии. Он сообщил, что GPS был недоступен на 90 процентах маршрута между пилотной подстанцией Орренгрунд и гаванью Хамина.

В Институте изучения войны добавили, что, вероятно, российские помехи из Калининграда ранее заглушили и GPS самолета, где находился тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шеппс, а также заставили финский авианосец Finnair отменить несколько рейсов из Финляндии.

Помехи в странах Балтии заставили отменить рейсы в Тарту, Эстония, пока в аэропорту не ввели систему захода на посадку самолетов, которая не полагается на GPS.

"Очевидное глушение GPS со стороны России, вероятно, является частью усиливающейся гибридной кампании России, направленной непосредственно против стран НАТО, которая, вероятно, имеет целью подорвать поддержку Украины и единства НАТО", - подытожили аналитики.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.