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Русские глушили GPS-сигнал самолета британского министра обороны - Reuters

Дмитрий Видоменко
14 марта 2024, 17:44
По словам источника, проблемы с сигналом GPS у самолета британского министра обороны Гранта Шаппса наблюдались примерно на протяжении получаса.
Шаппс, хакеры
Россияне глушили GPS-сигнал самолета британского министра обороны Гранта Шаппса - СМИ / коллаж Главред, фото "Википедия" и ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия, предположительно, глушила сигнал на самолете министра обороны Великобритании Гранта Шаппса. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свой источник в правительстве Ее Величества.

Страна-агрессор Россия, как полагают в Уайтхолле, заглушила спутниковый сигнал на самолете, который использовался министром обороны Грантом Шаппсом для перелета из Польши обратно в Великобританию.

По словам источника, проблемы с сигналом GPS наблюдались примерно на протяжении получаса, когда самолет пролетал неподалеку от российского балтийского эксклава ‒ города Калининград. Мобильные телефоны больше не могли подключиться к интернету, и пилоты самолета были вынуждены использовать альтернативные методы определения его местоположения.

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Официальных комментариев Министерство обороны Ее Величества пока не дает.

Кто такой Грант Шаппс ?

Грант Шаппс (англ. Grant Shapps) — британский политик. Министр обороны Великобритании с 31 августа 2023 года; до этого занимал посты министра транспорта (2019—2022), министра внутренних дел (19-25 октября 2022)[2] и министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности (2023), сообщает "Википедия".

Напомним, как ранее заявил британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон, Великобритания допускает кольцевой обмен ракетами с Германией с целью помощи Украине. В частности, Лондон может отправить Украине Storm Shadow, а взаимен получить от Берлина Taurus.

"Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будет сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем", - объяснил дипломат.

При этом Кэмерон отверг опасения, согласно которым передача крылатых ракет может привести к эскалации войны.

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новости Великобритании российские хакеры
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