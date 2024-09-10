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Нарастить воинственность: в ОП прокомментировали дроны над НАТО и Беларусью

Даяна Швец
10 сентября 2024, 15:38
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Российская Федерация не просто так отправляет дроны или даже ракеты иногда над территориями в воздушном пространстве стран НАТО и Беларуси.
Подоляк, дрон
Подоляк, дрон / Колаж: Главред, скриншот, фото Getty Images

Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк прокомментировал частые случаи залета "Шахедов" на территории стран-соседей Украины. По его мнению, Россия тестирует реакцию стран НАТО и пытается нарастить воинственность белорусского населения. Свое видение он высказал в эфире FREEДОМ.

"Россия тестирует те или иные системы, если мы говорим о странах НАТО, тестирует их реакции. Мы видим, какая это реакция, и Российская Федерация делает соответствующие выводы. в отношении Беларуси - это провокационные пропагандистские возможности для того, чтобы каким-то образом нарастить воинственность белорусского населения. Но, честно говоря, это не получится. Это не Российская Федерация - Беларусь это совсем другая страна, и такими действиями, конечно, ничего они не достигнут", - говорит Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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Однако не стоит верить, что, якобы залеты российских беспилотников в Беларусь ухудшили отношения Лукашенко и Путина.

"Это еще один миф... Очевидна позиция Беларуси, очевидно, что вся силовая вертикаль находится под тотальным российским контролем, очевидно, что финансовая зависимость, опять же, тотальная. Другой вопрос, что для белорусской элиты, пусть она там не очень сильная, высокие личные риски, возникающие в связи с прямым участием в войне против Украины. Поэтому они там некоторое время будут маневрировать. Я думаю, что у них это получится", - отмечает советник главы ОП.

Что такое дрон Shahed

Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Советник главы Офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк назвал странной реакцию стран НАТО на российские беспилотники в их воздушном пространстве.

"Российская Федерация не просто так отправляет дроны или даже ракеты иногда над территориями в воздушном пространстве стран НАТО. Она тестирует реакцию, насколько быстро и как они будут реагировать на это, будут ли сбивать они. И сегодня мы с вами увидели, услышали объяснения, что эти пролеты дронов не имели целью те или иные объекты на территории стран, над которыми они пролетали. И, соответственно, это не следует рассматривать как эскалацию. Это странная позиция. Она, конечно, будет учитываться в этой войне Российской Федерацией", - уверен Михаил Подоляк.

Падение дронов на территории НАТО и Беларуси - что известно

Как известно, 7 сентября, на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник - он оказался "Шахедом" со взрывчаткой. БпЛА влетел в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

А уже на следующий день, 8 сентября российские "Шахеды" пересекли границу Румынии - дроны РФ находилась на территории Румынии почти час, в приграничных регионах предупредили об угрозе "падения объектов", по данным Воздушных сил ВСУ.

Падение дронов РФ в странах НАТО прокомментировали в Белом доме.

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НАТО дроны Михаил Подоляк новости Беларуси атака дронов
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