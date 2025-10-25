Куда деть сумку в ресторане, метро и на собеседовании: правила этикета

Сумка может сказать о вас больше, чем вы думаете.

https://glavred.info/life/kuda-det-sumku-v-restorane-metro-i-na-sobesedovanii-pravila-etiketa-10709447.html Ссылка скопирована

Где нельзя ставить сумку: правила этикета / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Можно ли ставить сумку на пол

Как держать сумку в общественном транспорте

Почему нельзя постоянно заглядывать в сумку во время разговора

Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева рассказала об этикете сумок. В частности, о том, как правильно выбрать сумку, как носить сумку, где её разместить, а также дала несколько общих советов и рекомендаций по выбору правильной сумки.

Если вам интересны другие советы от этого специалиста, читайте материал: "Шлёпанцы — это не обувь": пять жёстких правил обувного этикета.

видео дня

Как выбрать сумку

Главное правило при выборе правильной сумки: размер и форму сумки всегда диктует повод, в связи с которым вы ее покупаете.

Если речь идёт о повседневной сумке, можно выбрать что-то побольше, не обязательно структурированное.

Если вам нужно носить с собой много вещей в течение дня, вы можете выбрать любую большую сумку-тоут.

Но если речь идёт об официальных мероприятиях, деловых встречах и вечерних мероприятиях, тогда сумки должны быть более структурированными. Чем более официальное ожидается мероприятие, тем меньше должна быть сумка. Поэтому клатчи идеально подходят для вечерних нарядов. Они небольшие, но хорошо структурированные.

Любая сумка среднего размера и структурированная сумка отлично подходят для деловых и официальных дневных образов.

Можно ли носить сумку в цвет обуви?

Второе главное правило этикета сумок сейчас несколько утратило свою актуальность. Суть его в том, что сумочка должна сочетаться с цветом обуви.

"Я до сих пор стараюсь придерживаться этого правила. Я стараюсь, чтобы моя сумка и обувь в некоторой степени гармонировали. Они могут быть одного тона или почти противоположны друг другу. То есть это может быть белый и черный, или какой-то другой цвет, который также присутствует в обуви", - рассказала Мусаева на своем Youtube-канале.

Сумка может быть ярким акцентом в образе. Например, если вы надеваете чёрное платье и всё чёрное, то сумка может быть яркого цвета.

Как правильно носить сумку

Третье важное правило этикета сумок — это то, как вы носите сумку.

Очень важно следить за тем, чтобы спинка сумки опиралась на бедро, но не ниже. Во-первых, в этом случае она не будет раскачиваться при ходьбе. Во-вторых, вы легко сможете дотянуться до нее рукой и достать то, что вам требуется.

Как носить сумку на плече / Скриншот

Большинство людей - правши, поэтому мы, как правило, носим сумки в правой руке, потому что это наша ведущая рука.

Но когда вы находитесь вне дома, например, идёте на светское мероприятие, то сумка должна быть в левой руке. Таким образом, ваша правая рука будет свободна для рукопожатий.

В какой руке носить сумку / скриншот

Можно ли ставить сумку на стол: этикет

Следующее правило этикета нарушают чаще всего. Его суть в том, что сумку никогда не кладут на стол.

Когда вы находитесь на официальном ужине, деловой встрече или совещании, ваша сумочка должна быть либо на вас, либо на коленях.

Куда по этикету ставить сумку в ресторане? В дорогих ресторанах обычно есть специальный стульчик, на который можно положить сумку.

Где поставить сумку в ресторане / Скриншот

Куда ставить сумку по этикету и можно ли положить ее на пол

Еще одно правило этикета, которое со временем эволюционировало, касается размещения сумок на полу. В некоторых культурах это считается неуважением или даже плохой приметой, поскольку существует поверье, что деньги могут "убежать", если сумка коснется земли.

Традиционно класть сумку на пол было строго запрещено. Однако сегодня это правило стало менее строгим. Даже многие первые леди кладут свои сумки среднего размера на пол во время официальных встреч.

В современных кафе Европы, где количество мест очень ограничено, часто нет дополнительных стульев или места для сумок. В таких случаях самое безопасное и практичное решение — положить сумку на пол между ног. Это позволяет поддерживать физический контакт с сумкой и держать ее в поле зрения, что гораздо надежнее, чем вешать ее на спинку стула. Повешенная на стул сумочка не только скрывает ее из виду, делая ее уязвимой для кражи, но и может помешать официантам, проходя между столиками.

Можно ли поставить сумку на пол / Скриншот

Сумка в общественном транспорте

Продолжая разговор об этикете ношения сумок, поговорим об общественном транспорте и общественных местах, таких как лифты или метро. Если вы несёте большую сумку, пакет с покупками или рюкзак, снимите её с плеч и держите перед собой.

Во-первых, ношение сумки спереди снижает вероятность случайного столкновения с кем-то во время движения. Вы лучше контролируете своё личное пространство.

Во-вторых, это важно для безопасности: если сумка находится сзади, вы не видите, что происходит, и карманники легко могут до неё добраться. Держа сумку спереди, вы получаете полный контроль.

Где следует оставить сумку в помещении

Если вы пришли в гости или на собеседование, никогда не стоит заходить и класть сумку там, где считаете нужным. Вместо этого спросите хозяина или интервьюера, куда её следует положить. Они могут указать вам на диван, специально отведённое кресло или определённое место для вещей гостей.

Положив сумку туда, не носите её из комнаты в комнату.

Если во время собеседования вам проводят экскурсию по офису, вы можете вежливо спросить, взять сумку или оставить. Если сотрудник предпочитает, чтобы вы её взяли, это означает, что он не несёт ответственности за ваши вещи.

Ещё одно важное правило этикета в отношении сумок — следить за формой и структурой сумки, не переполняя её. Переполненные сумки теряют элегантный силуэт и выглядят неряшливо. Сумка должна сохранять форму, и перегруженная сумка не только выглядит неопрятно, но и может привести к повреждению ручек, молний и швов.

Не менее важно следить за внутренней организацией сумки. Ваши вещи должны быть разложены в порядке. Избегайте небрежного хранения вещей внутри, так как это не только затрудняет поиск нужной вещи, но и привлекает ненужное внимание в официальных ситуациях.

Кроме того, следует учитывать тип сумки, которую вы носите в разных ситуациях. Большие повседневные сумки-тоут могут быть уместны для шопинга или путешествий, но для официальных мероприятий, деловых встреч или элегантных мероприятий предпочтительнее более структурированная сумка или клатч. Сумка должна соответствовать официальной обстановке и дополнять ваш наряд, а не перегружать его.

Что касается этикета за столом, особенно в изысканных ресторанах, сумочку не следует класть на стол, поскольку это считается негигиеничным и неуместным. Вместо этого используйте крючок для сумки, если он есть, или незаметно повесьте её на стул позади себя – только если это не доставляет неудобств персоналу или другим гостям. Если ни один из вариантов не подходит, аккуратно положите сумку на пол между ног, чтобы обеспечить безопасность и уважение к чужому пространству.

И наконец, существует этикет поведения, связанный с тем, как вы обращаетесь с сумкой. Избегайте постоянного открывания её во время разговоров, собеседований или встреч, так как это может быть признаком отсутствия интереса или беспокойства. Ваша сумочка должна оставаться закрытой и открываться только при необходимости, демонстрируя уверенность, внимательность и уважение к окружающим.

Смотрите видео - Как правильно носить сумочку по правилам этикета:

Ранее Главред писал, что перчатки — красивая и элегантная часть любого образа. Сейчас женщины нечасто носят этот аксессуар, но если представится случай дополнить ими наряд, нужно не забывать о правилах этикета. Детали читайте в материале: Как носить перчатки и когда их можно не снимать для рукопожатия: правила этикета.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Джамила Мусаева Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек. "Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала. Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред