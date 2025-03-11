Слышали почти все: почему чайник щелкает выключенным и стоит ли волноваться

Эксперты объяснили, почему электрические чайники иногда щелкают после выключения, и как это связано с жесткостью воды и особенностями материалов.

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Почему электрический чайник щелкает выключенным и стоит ли волноваться / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему чайник сам щелкает

Почему чайник начал трещать

Некоторые, имея чайник много лет, начали задумываться, почему он иногда издает щелчки без видимой причины. Эксперт по водоснабжению объяснил, почему чайники иногда щелкают после выключения, что вызвало интерес пользователей, сообщает Express.

Главред выяснил, почему щелкает выключенный чайник.

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Почему чайники щелкают - почему чайник потрескивает

Один из пользователей Reddit спросил: "Почему электрические чайники щелкают, когда выключены?"

Оказалось, что это довольно распространенное явление, особенно в регионах с жесткой водой.

По словам профессора Стюарта Хана из Университета Нового Южного Уэльса, жесткая вода ведет себя иначе, чем мягкая, поскольку при нагревании ее растворимость меняется.

"Я предполагаю, что сочетание этих двух факторов приводит к более интенсивному разрушению пузырьков", - указал эксперт в комментарии ABC News.

Хан отметил, что щелчок, вероятно, вызван тем, что пузырьки образуются и лопаются до того, как они поднимаются на поверхность.

"Причина, почему это чаще случается в районах с жесткой водой, заключается не в кальции или магнии, которые вызывают треск, а в том, что они вызывают накопление накипи на внутренней стороне чайника. Накипь хрупкая, и крошечные частицы отламываются, и теперь они лучше аэрируют воду", - сказал он.

Один из пользователей Reddit объяснил, что чайники используют биметаллический элемент для измерения температуры. Это два куска металла с разными скоростями температурного расширения.

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При нагревании один металл расширяется больше другого, что вызывает изгиб и размыкание электрической цепи, выключая чайник. Впоследствии металлы сжимаются и возвращаются в исходное состояние, создавая характерный щелчок. Он сравнил это с тем, как двигатель автомобиля издает звуки во время охлаждения после поездки.

Другой пользователь добавил, что металлические компоненты могут смещаться во время расширения или сжатия, особенно возле заклепок или креплений, что также вызывает щелчок.

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