Как вернуть блеск вашему утюгу: женщина показала лучший способ

Если на Рождество у вас накопилась куча смятого белья, важно держать утюг в чистоте. В противном случае вы испортите свой любимый праздничный наряд грязными пятнами и брызгами известкового налета.
Однако одна сообразительная женщина нашла фантастический способ, который превратит ваш грязный утюг из коричневого или черного в новый и блестящий. Нужен только один ингредиент, который, вероятно, уже застрял в вашем шкафу, пишет Mirror.
Мама двоих детей Кэти Картрайт уверяет, что использует таблетку парацетамола, чтобы сделать свой утюг блестящим. "Прежде чем начать, убедитесь, что резервуар для воды в утюге полностью пуст", - говорит она.
"Затем включите утюг в розетку и установите максимальную мощность. Для этого вам понадобится только парацетамол и пинцет".
Затем Картрайт круговыми движениями натирает металл утюга, а излишки вытирает старой тряпкой. Она советует использовать термостойкие перчатки, чтобы случайно не обжечься.
"Я действительно впечатлена тем, насколько чистыми они получаются, - добавляет Кэти Картрайт. "Я определенно рекомендую его".
Смотрите видео о том, как очистить платформу утюга в домашних условиях:
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