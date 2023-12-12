Как вернуть блеск вашему утюгу: женщина показала лучший способ

Избавьтесь от стойких следов от пригорания и известкового налета с помощью этого гениального способа очистки, который не разорит ваш кошелек.

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Как вернуть блеск утюгу - как отчистить утюг от нагара / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Если на Рождество у вас накопилась куча смятого белья, важно держать утюг в чистоте. В противном случае вы испортите свой любимый праздничный наряд грязными пятнами и брызгами известкового налета.

Однако одна сообразительная женщина нашла фантастический способ, который превратит ваш грязный утюг из коричневого или черного в новый и блестящий. Нужен только один ингредиент, который, вероятно, уже застрял в вашем шкафу, пишет Mirror.

Мама двоих детей Кэти Картрайт уверяет, что использует таблетку парацетамола, чтобы сделать свой утюг блестящим. "Прежде чем начать, убедитесь, что резервуар для воды в утюге полностью пуст", - говорит она.

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"Затем включите утюг в розетку и установите максимальную мощность. Для этого вам понадобится только парацетамол и пинцет".

Затем Картрайт круговыми движениями натирает металл утюга, а излишки вытирает старой тряпкой. Она советует использовать термостойкие перчатки, чтобы случайно не обжечься.

"Я действительно впечатлена тем, насколько чистыми они получаются, - добавляет Кэти Картрайт. "Я определенно рекомендую его".

Смотрите видео о том, как очистить платформу утюга в домашних условиях:

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