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Можно ли есть сухую Мивину: диетолог поразила неожиданным ответом

Юрий Берендий
22 ноября 2023, 04:30
Главред выяснил безопасно ли есть сухую Мивину и к каким последствиям может привести употребление лапши быстрого приготовления каждый день.
Можно ли есть сухую Мивину: диетолог поразила неожиданным ответом
Можно ли есть сухую Мивину - неожиданный ответ диетолога / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео Youtube, pexels

Лапша быстрого приготовления популярное блюдо для украинцев. Благодаря особому вкусу ее употребляют как в готовом, так и в сухом виде. Такие блюда действительно экономят время при приготовлении. Однако на этом их преимущества заканчиваются.

Что будет, если есть сырую Мивину или Роллтон?

Люди, регулярно употребляющие это блюдо, рискуют испортить свое здоровье. об этом рассказывает врач-диетолог Меленко Светлана.

Лапша быстрого приготовления - это удобная и вкусная еда, она создает повышенный риск метаболического синдрома и имеет высокое содержание глутамата натрия, вредных насыщенных жиров и несет чрезмерные гликемические нагрузки.

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Люди, которые едят лапшу быстрого приготовления два раза в неделю или более, имеют более высокий риск метаболического синдрома. Исследование показало, что чрезмерное потребление лапши может быть вызвано не только ожирением, но и метаболическими заболеваниями.

Метаболический синдром - увеличение массы висцерального жира, снижение чувствительности периферических тканей к инсулину и гиперинсулинемия, которые нарушают углеводный, липидный, пуриновый обмен, а также артериальная гипертензия.

По словам диетолога, существует риск других заболеваний, таких как:

  • Негативное влияние на желудочно-кишечный тракт;
  • Метеоризм;
  • Рефлюкс;
  • Повышенная кислотность, и тому подобное.

Для улучшения вкуса в лапшу быстрого приготовления добавляют большое количество глутамата натрия. Глутамат натрия также содержит нейротрансмиттер глутамат. Поэтому это может повлиять на работу нервной системы, говорят врачи.

Какая Мивина лучше - готовая или сушеная?

Иногда считают, что если мивину есть теплой, то вреда в несколько раз меньше. На самом деле нет большой разницы между лапшой быстрого приготовления и сушеной лапшой.

"По мнению диетологов, не имеет значения, расширяется ли эта лапша в тарелке или в желудке", - резюмирует врач Меленко Светлана.

Если вы все же не можете обойтись без лапши быстрого приготовления, Светлана рекомендует несколько пунктов ниже, чтобы повысить ее пищевую ценность.

  • Добавьте белок, например вареные яйца, мясо, сыр или рыбу.
  • Добавьте клетчатку из листовой зелени, моркови, капусты, огурцов и перца.
  • Вскипятите воду и слейте воду, чтобы удалить вредные жиры и лишнюю соль.
  • Не используйте масло в оригинальной упаковке (обычно оно хуже по качеству). Вместо этого добавьте оливки, кокос или лен.
  • Можно также добавлять ферментированные продукты и овощи.
  • Не добавляйте специи, которые входят в лапшу. Они содержат большое количество вредных веществ (соли, ароматизаторы и т. д.).

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лапша быстрого приготовления
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