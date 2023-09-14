'Супербыстрая' домашняя лапша за 15 минут: нужен только один ингредиент

Как приготовить макароны? Читайте легкий рецепт для ленивых от известного британского шеф-повара.

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Узнавайте, как правильно готовить домашнюю лапшу / ua.depositphotos.com

Приготовление лапши "как в ресторане" нередко может быть долгим и трудным процессом, поэтому неудивительно, что люди скорее выберут пачку спагетти или обычных магазинных макарон. Но вы реально можете приготовить такое блюдо дома без каких-либо усилий. Все, что вам нужно, - это 15 минут и один ключевой ингредиент.

Рецептом поделился известный британский повар Джейми Олливер, пишет The Mirror. В этом случае вам понадобится скалка (в отличие от других подобных рецептов, когда применяется специальная лапшерезка).

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Лапша получится мягкой и нежной, если прислушаетесь к советам шеф-повара / ua.depositphotos.com

Рецепт лапши - супербыстрое блюдо за 15 минут

Порция рассчитана на двух человек, но ее можно легко "адаптировать", если на пороге внезапно появились незваные гости.

Вам понадобятся:

две большие горсти обычной муки и дополнительная горсть - для присыпки.

Муку высыпьте в глубокую миску, постепенно добавляйте к ней воду, чтобы получилось тесто. Если оно липкое - добавляйте немного муки.

Месите тесто несколько минут, пока оно не станет гладким и блестящим. Затем посыпьте еще немного мукой и раскатайте лапшу толщиной около 2 мм.

Посыпьте макароны большим количеством муки, а затем слегка скатайте.

Острым ножом нарежьте макароны толщиной ½ см, затем перемешайте их руками, чтобы отделить.

Отварите макароны в кипящей подсоленной воде в течение двух минут.

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