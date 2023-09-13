Квашеная капуста, которой нельзя наесться: рецепт от Евгения Клопотенко

Квашеная капуста - очень полезное и универсальное блюдо, которое обожают многие.

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Рецепт квашеной капусты от Евгения Клопотенко / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Квашеная капуста - полезна для здоровья мозга, флоры кишечника и пищеварения. Еще квашеная капуста в банках - это отличная заготовка на несколько дней-недель или даже на зиму.

Для квашения нужно выбрать правильный сорт, говорит повар Евгений Клопотенкона, она должна быть сочной и достаточно плотной. Из ранних сортов хрустящая квашеная капуста на зиму не получится, поэтому ее чаще всего и готовят осенью.

Для приготовления квашеной капусты вам понадобится:

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2 кг белокочанной капусты

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ст. л. сухого укропа

1 ч. л. тмина

2 морковки

1 горсть клюквы или калины по желанию

Рецепт квашеной капусты

Нашинковать 2 кг капусты любым удобным способом и размером, убрав твердую часть кочана. Посыпьте капусту 2 ст. л. соли, по 1 ст. л. сахара и сухого укропа, 1 ч.л. тмина. Хорошо помните ее руками, чтобы она начала пускать сок. Попробуйте капусту: она должна быть достаточно соленой, чтобы просолиться и прокваситься. Если вам кажется, что соли не достаточно, добавьте еще. Готовая она не будет на вкус пересоленной. Натрите 2 морковки на терке - крупной или для корейской моркови. Добавьте ее к капусте вместе с горстью калины или клюквы и перемешайте, чтобы они равномерно распределились в массе капусты. В стеклянную банку плотно выложите капусту, слегка притрамбовывая. Сложите чистую марлю в несколько раз и накройте ею банку, зафиксировав резинкой. Поставьте банку в большую миску, чтобы жидкости, которая будет выделяться во время квашения, было куда стекать. Два раза в день "прокалывайте" капусту деревянной палочкой до дна в нескольких местах, чтобы пузырьки воздуха могли свободно выйти. Если этого не делать, капуста может горчить. Кваситься капуста будет 3-4 дня в зависимости от температуры. Когда процесс квашения завершится, сок посветлеет и станет прозрачным. Готовую капусту накройте чистой крышкой и поставьте в холодильник.

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