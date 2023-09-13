УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Квашеная капуста, которой нельзя наесться: рецепт от Евгения Клопотенко

Сергей Кущ
13 сентября 2023, 11:36 обновлено 13 сентября, 11:36
9
Квашеная капуста - очень полезное и универсальное блюдо, которое обожают многие.
Рецепт квашеной капусты от Евгения Клопотенко
Рецепт квашеной капусты от Евгения Клопотенко / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Квашеная капуста - полезна для здоровья мозга, флоры кишечника и пищеварения. Еще квашеная капуста в банках - это отличная заготовка на несколько дней-недель или даже на зиму.

Для квашения нужно выбрать правильный сорт, говорит повар Евгений Клопотенкона, она должна быть сочной и достаточно плотной. Из ранних сортов хрустящая квашеная капуста на зиму не получится, поэтому ее чаще всего и готовят осенью.

Для приготовления квашеной капусты вам понадобится:

видео дня
  • 2 кг белокочанной капусты
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. сухого укропа
  • 1 ч. л. тмина
  • 2 морковки
  • 1 горсть клюквы или калины по желанию

Рецепт квашеной капусты

  1. Нашинковать 2 кг капусты любым удобным способом и размером, убрав твердую часть кочана.
  2. Посыпьте капусту 2 ст. л. соли, по 1 ст. л. сахара и сухого укропа, 1 ч.л. тмина. Хорошо помните ее руками, чтобы она начала пускать сок. Попробуйте капусту: она должна быть достаточно соленой, чтобы просолиться и прокваситься. Если вам кажется, что соли не достаточно, добавьте еще. Готовая она не будет на вкус пересоленной.
  3. Натрите 2 морковки на терке - крупной или для корейской моркови. Добавьте ее к капусте вместе с горстью калины или клюквы и перемешайте, чтобы они равномерно распределились в массе капусты.
  4. В стеклянную банку плотно выложите капусту, слегка притрамбовывая. Сложите чистую марлю в несколько раз и накройте ею банку, зафиксировав резинкой. Поставьте банку в большую миску, чтобы жидкости, которая будет выделяться во время квашения, было куда стекать.
  5. Два раза в день "прокалывайте" капусту деревянной палочкой до дна в нескольких местах, чтобы пузырьки воздуха могли свободно выйти. Если этого не делать, капуста может горчить.
  6. Кваситься капуста будет 3-4 дня в зависимости от температуры. Когда процесс квашения завершится, сок посветлеет и станет прозрачным. Готовую капусту накройте чистой крышкой и поставьте в холодильник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт Евгений Клопотенко интересные новости
Реклама

Главное за день

СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье

СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на Запорожье

11:07 Украина
Массированный дроновый удар по Одесчине: 7 человек пострадали, есть разрушения

Массированный дроновый удар по Одесчине: 7 человек пострадали, есть разрушения

10:49 Украина
ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери

ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери

09:58 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:43

Favbet Foundation передал внедорожник одному из управлений Главнокомандующего ВСУ

11:36

Квашеная капуста, которой нельзя наесться: рецепт от Евгения Клопотенко

11:19

"Это случится совсем скоро": астрологи назвали дату, когда изменится все для Украины

11:07

СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на ЗапорожьеВидео

10:49

Массированный дроновый удар по Одесчине: 7 человек пострадали, есть разрушенияФотоВидео

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходитПольша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит
10:44

РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала - разведка Британии

10:30

Имена для девочек в 2024 году: как выбрать красивое и необычное имя для дочки

10:10

Запутанная загадка для гениев: только самые внимательные заметят сову за 16 секунд

09:58

ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери

Реклама
09:57

Только пригубил, а уже "прижало": почему после кофе хочется в туалет

09:50

Удар по Севастополю: поврежден десантный корабль и подлодка ЧФ РФ - СМИ

09:13

Графики уже составлены: в Минэнерго сказали, будут ли отключать свет с 1 октября

09:01

Гороскоп на завтра 14 сентября 2023: Тельцам вернут долги, Дев поджимают сроки

09:00

"Из дома страшно выходить, ужас кромешный": взрывы в Севастополе довели россиян до истерикиВидео

08:25

Сладко так, что слюнки текут: бесподобный и быстрый рецепт вареников с вишней

08:23

Война может завершиться по одному из 3-х сценариев: Жданов назвал дату и объяснил роль США

08:12

Долгая война V.S. короткая войнамнение

07:54

Украинские пилоты могут летать на F-16 уже через три месяца – Воздушные силы США

07:06

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФВидео

07:00

Чем особенный сегодняшний день: 13 сентября

Реклама
06:33

Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

06:22

Когда будут баллистические и крылатые ракеты в Украинемнение

05:51

Заморозка войны в Украине обернется ядерным конфликтом - СотникВидео

05:35

Не будет денег и накроет черная полоса: что нельзя делать 14 сентября

05:18

Какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход

04:40

Как правильно назвать на украинским простынь: Авраменко дал ответ

04:10

Экс-жена Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра КиеваВидео

03:40

"Готовы переобуться": эксперт раскрыл план Кремля, когда ВСУ дойдут до Крыма

03:03

Как понять, что надо чистить бойлер: 6 признаков скорой поломки

02:30

"Мир ждет большая ядерная война с РФ": публицист описал наихудший сценарийВидео

02:00

"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

01:35

Именины 13 сентября: кто в этот день празднует День ангела

01:25

Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

12 сентября, вторник
23:56

"Наняли чистить туалеты и мыть полы": у Бритни Спирс новый бойфренд

23:55

Оптическая иллюзия для уникумов: нужно найти тигра в лесу за 9 секунд

23:14

Уроженец Запорожья Гоша Куценко развлекает оккупантов на Донбассе

23:08

Мне не интересно, что у неё происходит: дочь Снежаны Егоровой рассказала о своём не(общении) с матерьюВидео

22:59

"Есть положительная динамика": ВСУ могут начать освобождение Донецка - Свитан

22:44

Каши, от которых можно заболеть: диетолог назвала "вредителей"

22:37

Украину накрыла почти 7-бальная магнитная буря: когда закончится шторм

Реклама
22:28

Популярного российского блогера отправят на фронт убивать

22:11

Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской ведущей - она ответила

21:59

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:40

Забудьте про селедку: вот какой закуской сейчас удивляют гостейВидео

20:58

Почему 13 сентября с подарками могут прийти болезни: приметы и запреты

20:52

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

20:12

Мобилизация в России: в ГУР рассказали, когда новая орда появится на фронте

19:53

Вся Украина будет плавать: на страну надвигается мощное похолодание

19:44

Путин опозорился псевдоисторической ересью: перепутал Троцкого с политиком-немцем

19:26

Виталий Портников. Главное из выступления Путина во ВладивостокеВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять