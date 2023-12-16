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От него аж слюнки текут: невероятно быстрый салат с мандаринами на Новый год за 10 минут

Лидия Неплях
16 декабря 2023, 08:25обновлено 16 декабря, 09:04
Самые вкусные зимние салаты готовятся из прошуто, к нему подойдет что угодно.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
От него аж слюнки текут: невероятно быстрый салат с мандаринами на Новый год за 10 минут
Что приготовить из прошуто / коллаж Главред, Фото Instagram (idlo_zolo), freepik

Зимние салаты приятны тем, что туда можно добавлять мандарин. Он не только подчеркнет вкус других ингредиентов, но и придаст кислинку и сладость уже привычным ингредиентам. Но лучше всего подходит к сырам и мясу, таким как прошутто.

Салат с мандаринами и прошутто - рецепт

Ингредиенты:

  • руккола или другая зелень
  • мандарин
  • прошутто
  • сыр с плесенью или камамбер
  • орехи
  • семена

Приготовление: На тарелку выложить рукколу или любой другой салатный микс. Прошутто порвать и уложить на зелень. Нарезать мандарин или мандариновые дольки. Добавить сыр. Полить соусом.

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Заправка: смешать оливковое масло, соус бальзамик, мед, можно добавить сок лимона или мандарина. Готовый салат можно посыпать кедровыми орешками или кунжутом.

Смотрите, как приготовить самый вкусный зимний салат:

@cesmak.info Зимний салат с мандаринами и прошутто ? для ценителей интересных сочетаний) сочный и яркий салат, который поднимает настроение одним лишь своим видом )) быстро и просто Ингредиенты: Руккола Мандарин Прошутто сыр с плесенью или камамбер орехи, семена на тарелку выложить рукколу или любой другой салатный микс. Прошутто порвать и уложить на зелень. Нарезать мандарин, или мандариновые дольки. Добавить сыр. Полить соусом. Заправка: оливковое масло, соус бальзамик, мед, можно добавить сок лимона или мандарина. Готовый салат можно посыпать кедровыми орешками или кунжутом. # новогодниесалаты# новогодние рецепты#готовимосядоновогороку# новогоднисалат# новирецепты# вкусные рецепты# легкирецепты# ппрецепты# вкусноипросто оригінальний оригинальный звук-кулинарные рецепты

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