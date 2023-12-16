От него аж слюнки текут: невероятно быстрый салат с мандаринами на Новый год за 10 минут

Самые вкусные зимние салаты готовятся из прошуто, к нему подойдет что угодно.

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Что приготовить из прошуто / коллаж Главред, Фото Instagram (idlo_zolo), freepik

Зимние салаты приятны тем, что туда можно добавлять мандарин. Он не только подчеркнет вкус других ингредиентов, но и придаст кислинку и сладость уже привычным ингредиентам. Но лучше всего подходит к сырам и мясу, таким как прошутто.

Салат с мандаринами и прошутто - рецепт

Ингредиенты:

руккола или другая зелень

мандарин

прошутто

сыр с плесенью или камамбер

орехи

семена

Приготовление: На тарелку выложить рукколу или любой другой салатный микс. Прошутто порвать и уложить на зелень. Нарезать мандарин или мандариновые дольки. Добавить сыр. Полить соусом.

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Заправка: смешать оливковое масло, соус бальзамик, мед, можно добавить сок лимона или мандарина. Готовый салат можно посыпать кедровыми орешками или кунжутом.

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