От него аж слюнки текут: невероятно быстрый салат с мандаринами на Новый год за 10 минут

Самые вкусные зимние салаты готовятся из прошуто, к нему подойдет что угодно.
Время приготовления: 10 минут
Кухня Интернациональная
Зимние салаты приятны тем, что туда можно добавлять мандарин. Он не только подчеркнет вкус других ингредиентов, но и придаст кислинку и сладость уже привычным ингредиентам. Но лучше всего подходит к сырам и мясу, таким как прошутто.
Салат с мандаринами и прошутто - рецепт
Ингредиенты:
- руккола или другая зелень
- мандарин
- прошутто
- сыр с плесенью или камамбер
- орехи
- семена
Приготовление: На тарелку выложить рукколу или любой другой салатный микс. Прошутто порвать и уложить на зелень. Нарезать мандарин или мандариновые дольки. Добавить сыр. Полить соусом.
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Заправка: смешать оливковое масло, соус бальзамик, мед, можно добавить сок лимона или мандарина. Готовый салат можно посыпать кедровыми орешками или кунжутом.
Смотрите, как приготовить самый вкусный зимний салат:
@cesmak.info Зимний салат с мандаринами и прошутто ? для ценителей интересных сочетаний) сочный и яркий салат, который поднимает настроение одним лишь своим видом )) быстро и просто Ингредиенты: Руккола Мандарин Прошутто сыр с плесенью или камамбер орехи, семена на тарелку выложить рукколу или любой другой салатный микс. Прошутто порвать и уложить на зелень. Нарезать мандарин, или мандариновые дольки. Добавить сыр. Полить соусом. Заправка: оливковое масло, соус бальзамик, мед, можно добавить сок лимона или мандарина. Готовый салат можно посыпать кедровыми орешками или кунжутом. # новогодниесалаты# новогодние рецепты#готовимосядоновогороку# новогоднисалат# новирецепты# вкусные рецепты# легкирецепты# ппрецепты# вкусноипросто оригінальний оригинальный звук-кулинарные рецепты
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