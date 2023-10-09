Вкуснее, чем в магазине: повар показал, как сделать идеальный домашний майонез

Домашний майонез - это не только вкуснее, но и более здоровая альтернатива магазинным вариантам. Приготовление майонеза в домашних условиях - это простой процесс, и вы сможете контролировать состав и качество ингредиентов.
Известный повар Джейми Оливер на своем YouTube-канале показал рецепт домашнего майонеза, который будет точно полезнее и вкуснее магазинного варианта.
"Попробуйте. Майонез так прост в приготовлении и при этом так вкусен. Зачем покупать его, если можно сделать за 5 минут?", - признался шеф-повар.
Что входит в состав майонеза:
- 2 яичных желтка
- 1 ч. ложка дижонской горчицы
- 1-2 столовые ложки белого винного уксуса
- ½ лимона
- 1/4 ч. соли
- 500 мл растительного масла (например, подсолнечное или оливковое)
Как приготовить домашний майонез - пошаговый рецепт от Джейми Оливера
Шаг 1: Подготовка ингредиентов
Разделите желток от белка.
В миске объедините желток, горчицу, сахар, уксус (либо лимонный сок) и соль.
Шаг 2: Смешивание
Взбивайте ингредиенты венчиком до образования однородной смеси.
Шаг 3: Постепенное добавление масла
В начале добавляйте масло каплями, постепенно увеличивая поток до тех пор, пока смесь не начнет загустевать и станет похожей на майонез.
Шаг 4: Проверка и коррекция вкуса
Попробуйте майонез и, при необходимости, добавьте дополнительный уксус, сахар или соль в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями.
Шаг 5: Готово!
Ваш домашний майонез готов к использованию. Перелейте его в стеклянную банку и храните в холодильнике.
Смотрите видео о том, как приготовить домашний майонез:
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