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Вкуснее, чем в магазине: повар показал, как сделать идеальный домашний майонез

Сергей Кущ
9 октября 2023, 09:32 обновлено 9 октября, 09:32
Помните, что домашний майонез не содержит консервантов, поэтому рекомендуется его использовать в течение недели.
Как сделать домашний майонез - рецепт Джейми Оливера
Как сделать домашний майонез - рецепт Джейми Оливера / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Домашний майонез - это не только вкуснее, но и более здоровая альтернатива магазинным вариантам. Приготовление майонеза в домашних условиях - это простой процесс, и вы сможете контролировать состав и качество ингредиентов.

Известный повар Джейми Оливер на своем YouTube-канале показал рецепт домашнего майонеза, который будет точно полезнее и вкуснее магазинного варианта.

"Попробуйте. Майонез так прост в приготовлении и при этом так вкусен. Зачем покупать его, если можно сделать за 5 минут?", - признался шеф-повар.

Что входит в состав майонеза:

  • 2 яичных желтка
  • 1 ч. ложка дижонской горчицы
  • 1-2 столовые ложки белого винного уксуса
  • ½ лимона
  • 1/4 ч. соли
  • 500 мл растительного масла (например, подсолнечное или оливковое)

Как приготовить домашний майонез - пошаговый рецепт от Джейми Оливера

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Разделите желток от белка.

В миске объедините желток, горчицу, сахар, уксус (либо лимонный сок) и соль.

Шаг 2: Смешивание

Взбивайте ингредиенты венчиком до образования однородной смеси.

Шаг 3: Постепенное добавление масла

В начале добавляйте масло каплями, постепенно увеличивая поток до тех пор, пока смесь не начнет загустевать и станет похожей на майонез.

Домашний майонез с горчицей
Домашний майонез с горчицей / Скриншот с видео

Шаг 4: Проверка и коррекция вкуса

Попробуйте майонез и, при необходимости, добавьте дополнительный уксус, сахар или соль в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями.

Шаг 5: Готово!

Ваш домашний майонез готов к использованию. Перелейте его в стеклянную банку и храните в холодильнике.

Смотрите видео о том, как приготовить домашний майонез:

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