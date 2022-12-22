Больше никогда не будете покупать в магазине: 2 простейших и вкусных рецепта домашнего майонеза

Готовим салаты на Новый год с нежнейшим домашний майонезом. Уникальный рецепт домашнего майонеза с перепелиными яйцами и на желтках.

Время приготовления: Время приготовления: 5 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 1 минут

Как приготовить вкусный домашний майонез для салатов рецепт / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка любит радовать близких вкусными и простыми блюдами. Салаты, мясо, и различные блюда с добавлением майонеза из магазина только делают ваши рецепты жирными.

Главред предлагает узнать рецепт идеально вкусного домашнего майонеза от которого все будут в большом восторге.

Ваши салаты станут нежными, а блюда только превосходно вкусными.

Вкусным майонез из перепелиных яиц - рецепт

Вам понадобится:

Яйца перепелиные 5 шт

Масло растительное или оливковое - 120 мл

Уксус яблочный или винный - половина столовой ложки.

Горчица - на кончике чайной ложки

Сахар

Соль

В чашу для блендера вбить 5 перепелиных яиц, 1 чайную ложку сахара, немного соли, уксус, горчицу.

Следом влить немного масла. Оливковое масло или обычное рафинированное должно оказаться сверху.

Аккуратно ставить ручку блендера и начинать взбивать домашний майонез.

Пока майонез не станет однородным, лучше блендер не выключать.

Вкуснейший домашний майонез на желтках - рецепт

Вам понадобится:

Желтки - 1-2 шт

Горчица - половина чайной ложки

Сахар

Соль

Оливковое масло - 70 мл

Лимон

Желтки взбиваем венчиком или вилкой.

Добавить щепотку соли и сахара и дальше продолжать взбивать.

Далее добавить горчицу и влить оливковое масло.

Продолжаем взбивать домашний майонез на желтках, пока масса не станет однородной.

Лимон помыть, порезать и выдавить немного сока.

Можно добавить яблочного уксуса. Все перемешать и готовый домашний майонез можно употреблять в любые блюда.

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