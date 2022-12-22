Больше никогда не будете покупать в магазине: 2 простейших и вкусных рецепта домашнего майонеза

Каждая хозяйка любит радовать близких вкусными и простыми блюдами. Салаты, мясо, и различные блюда с добавлением майонеза из магазина только делают ваши рецепты жирными.
Главред предлагает узнать рецепт идеально вкусного домашнего майонеза от которого все будут в большом восторге.
Ваши салаты станут нежными, а блюда только превосходно вкусными.
Вкусным майонез из перепелиных яиц - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца перепелиные 5 шт
- Масло растительное или оливковое - 120 мл
- Уксус яблочный или винный - половина столовой ложки.
- Горчица - на кончике чайной ложки
- Сахар
- Соль
В чашу для блендера вбить 5 перепелиных яиц, 1 чайную ложку сахара, немного соли, уксус, горчицу.
Следом влить немного масла. Оливковое масло или обычное рафинированное должно оказаться сверху.
Аккуратно ставить ручку блендера и начинать взбивать домашний майонез.
Пока майонез не станет однородным, лучше блендер не выключать.
Вкуснейший домашний майонез на желтках - рецепт
Вам понадобится:
- Желтки - 1-2 шт
- Горчица - половина чайной ложки
- Сахар
- Соль
- Оливковое масло - 70 мл
- Лимон
Желтки взбиваем венчиком или вилкой.
Добавить щепотку соли и сахара и дальше продолжать взбивать.
Далее добавить горчицу и влить оливковое масло.
Продолжаем взбивать домашний майонез на желтках, пока масса не станет однородной.
Лимон помыть, порезать и выдавить немного сока.
Можно добавить яблочного уксуса. Все перемешать и готовый домашний майонез можно употреблять в любые блюда.
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