Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы: табу и народные предостережения

Приметы на кладбище, поверья о кладбище расскажут, как правильно вести себя среди могил, когда ходить и каких действий стоит избегать.

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Чего нельзя делать на кладбище? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Когда модно приходить на кладбище

Что нужно говорить, когда приходишь на кладбище

Можно ли смотреть на чужие могилы

Издавна в народе считают, что даже обычный поход на кладбище к родным может обернуться трагедией, если не обращать внимания на приметы, связанные с этим местом. Нужно знать много нюансов, например, в какое время можно приходить на кладбище и какие табу следует соблюдать во время визита в город мертвых. Кроме того, существуют и слова, которые нельзя говорить, находясь на кладбище. Даже здороваться с умершими нужно правильно. Главред поможет разобраться в этих вопросах.

Когда можно ходить на кладбище

Лучше всего посещать кладбище до обеда. Верующие говорят, что утром Бог позволяет душам умерших встречаться с их родными, а эзотерики считают, что именно в утреннее время люди защищены от соприкосновения с чем-то потусторонним и не теряют энергии. То есть лучше всего навещать усопших до 12:00.

После обеда не советуют посещать кладбище, чтобы не беспокоить души умерших. В народе считают, что как только солнце начинает клониться к закату - начинается время мертвых. Многие верят, что после захода солнца по всему кладбищу летают души умерших, и те, кто нарушил их покой, могут попасть в потусторонний мир.

Еще одно важное табу: умерших нельзя беспокоить ни в один из 12 больших православных праздников (особенно Троицу и Рождество), на кладбище не ходят от Пасхи до Радоницы, а также после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, ведь души умерших в этот период "отдыхают", а их натуральное "одеяло" - листья или снег - нельзя трогать.

Верующие считают, что лучше всего приходить к усопшим в субботу, подобрав правильное время.

На каналеCredo рассказывают, что страх посещать кладбище в послеобеденное время - это скорее суеверие. Это связано с опасением людей встретить что-то потустороннее.

Что говорить, когда приходишь на кладбище

Православные советуют просто перекреститься, а затем прочитать молитву за упокой тех, кто там похоронен. не нужно оглядываться или крутиться на одном месте.

Эзотерики отмечают: на кладбище нужно заходить с открытыми руками. Категорически запрещено что-то сжимать в ладонях - это делается для того, чтобы не занести на территорию кладбища то хорошее, что есть в вашей жизни.Если у вас есть сумка - повесьте ее на руку или плечо.

Почему на кладбище нельзя смотреть на чужие могилы.

Эзотерики говорят: если вы будете проявлять чрезмерное внимание к чужой могиле, то можете нарваться на своеобразную "месть".По народным приметам, если вы проявите неуважение к месту захоронения, то душа покойного может "пойти за вами", и в вашей жизни возникнут значительные неприятности.

Чего нельзя оставлять на могиле

Существует мнение, что на месте захоронения следует оставлять что-то съедобное, что любил покойный человек, поэтому на могилах в поминальные дни часто можно увидеть много тарелок с продуктами.

Однако церковь отмечает: физическая пища мертвым не нужна. Им приятнее, когда за их души молятся. продукты лучше раздать тем, кто в этом нуждается. также не стоит оставлять еду, которая быстро портится.

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