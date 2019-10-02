Том Круз в Киеве полетал на вертолете и попрыгал на "мосту Кличко"

Владимир Кличко устроил Тому Крузу обзорную экскурсию на вертолете / Фото kyivcity.gov.ua

Голливудский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз, который на днях прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского, успел "засветиться" не только в киевском метро, но и прогуляться по пешеходному мосту и полетать над столицей Украины на вертолете.

Круз приехал в Киев, поскольку заинтересовался локациями украинской столицы для съемок своего нового кинопроекта. Мэр города Виталий Кличко повез актера на Подольско-Воскресенский мост, в парк "Муромец". А брат столичного градоначальника Владимир устроил Тому Крузу обзорную экскурсию на вертолете. Также братья Кличко прогулялись со звездой Голливуда по пешеходно-велосипедному мосту.

Пресс-служба КГГА опубликовала фотоотчет о прогулке Тома Круза в компании Владимира и Виталия Кличко.

Напомним, Том Круз в Киеве встретился с президентом Владимиром Зеленским. Также звезду мирового масштаба заметили в столичном метро на станции Золотые Ворота – Круз прошел через турникет подземки и в компании советников Зеленского рассматривал подземку.