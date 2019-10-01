"Нанял подорвать Кремль": в сети потроллили Зеленского и Тома Круза

Владимир Зеленский пообщался с Томом Крузом / Фото пресс-службы ОП

Том Круз приехал в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. Что именно они обсуждали - пока точно неизвестно, но поклонники Круза уже увидели в визите звезды перспективы съемок новой Миссии невыполнимой в Украине.

Ведущий и актер Сергей Притула тоже решил пошутить над встречей Тома Круза и Владимира Зеленского.

"Вообще-то, Владимир Александрович хотел встретиться с Томом Крузом инкогнито. Но решил перестраховаться!", - написал он и добавил теги #nothingpersonaljustbusiness#ягумористменіможна.

На фото, которое он добавил себе в Facebook - момент встречи Владимира Зеленского и Тома Круза в ОП.

Том Круз в Киевском метро смотреть видео онлайн:

Подписчики самого Притули, похоже, тоже решили, что они великие шутники, и в комментариях понаприсылали своих мыслей на эту тему.

"Дублера ищем? Дороговатенько...дешевле Безрукова перекупить", " Інкогніто, бо погляд дуже закоханий. Бодю жаль, аж серце болить", "Я вимагаю стенограму зустрічі з Томом Крузом! Може той приїхав тиснути на Президента України від ЦРУ за особливим дорученням Д.Трампа", "Троль 80 го уровня", "Нова кандидатура на очільника РНБО, крутіша "пастора"", "А Богдан був, бо я переживаю", "Трамп Круза прислал... телефонам не доверяет больше", "Важная встреча! Занят человек...", "Як точно сказано", "Може, це "нова родзинка" наступного сезону "Сватів"?", "А я б Арині запросив! А Арні слабо?", "Натхненний успіхом Зе, вирішив й Кру балотуватися у президенті та приїхав порадитись", "А де шаурма?", "Звідси висновок, Зеленский - саєнтолог", "Какая встреча!))) а Брэд Питт не планирует??))", "Думаю, приїжджає не просто як актор, а як саєнтолог", "Каблуки в помощь - совєт от володьї", "Ваша місія, агент, якщо ви готові її взяти, подолати корупцію, олігархію та підняти економіку на 40%", "Хоч з кимось, хоч не ляпне якусь муйню", "Він більше не гуморист, можна без хештегів", - пишут в комментариях.

Ранее Тома Круза заметили в Киевском метро вечером 30 сентября. Тогда украинцы решили, что он ищет локации для нового фильма Миссия невыполнима. Позже появилось официальное фото от ОП, где запечатлены Владимир Зеленский и Том Круз.