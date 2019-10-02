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Я вас люблю: Том Круз после Одессы посетил еще один город

2 октября 2019, 16:39

Мэр Львова подарил почетному гостю памятную монету имени Короля Даниила и книгу Сергея Плохия.

Том Круз во Львове
Том Круз во Львове / zaxid.net

Путешествующий по Украине голливудский актер, звезда фильма Миссия невыполнима Том Круз после Одессы посетил еще один город. Так, звезду Голливуда заметили во Львове.

По данным Zaxid.net, что во львовский аэропорт самолет актера Gulfstream 4 прибыл около 13:45. Позже Том Круз посетил известную площадь Рынок, где провел встречу с городским главой Андреем Садовыми. Около 14:00 к зданию городского совета подъехал кортеж из пяти автомобилей. Том Круз зашел в мэрию через парадный вход, где его ждал Садовый вместе с женой Екатериной Кот и председателем ЛОГА Маркияном Мальскием.

Мэр Львова подарил гостю памятную монету имени Короля Даниила и книгу Сергея Плохия.

"Спасибо, что пригласили в ваш красивый город. Львов - красивый город и здесь хорошие люди и (Украина, - ред.) хорошая страна. Я вас люблю", - написал Том Круз в книге почетных гостей.

Стоит отметить, что охрана голливудской звезды не подпускала к актеру ни журналистов, ни фанатов, которые очень хотели увидеть кумира.

  • Том Круз во Львове zaxid.net
  • Том Круз во Львове zaxid.net
  • Том Круз во Львове zaxid.net
  • Том Круз во Львове zaxid.net
  • Том Круз во Львове zaxid.net

Напомним, что киноактер и продюсер Том Круз отправился в Одессу.

Львов Андрей Садовый Том Круз
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