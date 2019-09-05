В Украине заработал Высший антикоррупционный суд: Зеленский пообещал помочь

Суд начал работу 5 сентября / УНИАН

5 сентября в Украине начал свою работу Высший антикоррупционный суд. Президент Владимир Зеленский принял участие в собрании по случаю начала работы ВАКС.

Во время своего выступления Зеленский отметил, что работе суда помогут на законодательном уровне. Также глава государства заявил, что у общества - большие ожидания от работы ВАКС.

"Я вас поздравляю. За один месяц, сделали ремонт. Я вас поздравляю с открытием Высшего антикоррупционного суда. Это очень символично, вы знаете, какие ожидания у общества от работы ВАКС. Это возврат гражданам ощущения и веры в то, что в Украине есть справедливость", - сказал Зеленский.

Напомним, 29 августа президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект №1025 "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (о начале работы суда)". Глава государства предлагает Верховной Раде сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на делах топ-коррупции.

11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу. 7 мая судьи ВАСУ избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.