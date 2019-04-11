В Украине дали старт работе Высшего антикоррупционного суда

Дан старт работе Высшего антикоррупционного суда / Світ 24

В четверг, 11 апреля, в Киеве в помещении Верховного суда Украины состоялась церемония присяги судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Как подчеркнул президент Петр Порошенко, к исполнению своих обязанностей приступили 38 новых судей.

"В мире есть разные примеры работы антикоррупционных судов - более эффективные или менее эффективные. У вас есть все рычаги, все инструменты, чтобы быть успешными, потому что судебной реформой, впервые в истории Украины, вам предоставлена независимость и от законодательной, и от исполнительной ветвей власти, и от президента также", - заявил он.

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Глава государства обратил внимание, что для работы суда уже выделено помещение и средства для их оснащения. "И я как президент, и украинский парламент, и украинское правительство, и, самое главное, украинский народ, ждем начала вашей работы", - добавил Порошенко.

Напомним, 7 июня 2018 года Рада приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что ВАС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

В составе ВАС должны работать 27 судей, в апелляционной палате суда - 12.6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в ВАС.