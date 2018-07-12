Рада приняла поправки по законопроекту об Антикоррупционном суде

Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей Высшего антикоррупционного суда №7441; вместе с ним приняты и вызвавшие широкий резонанс поправки, определяющие подсудность аппеляций на уже рассматриваемые коррупционные дела.

Как передает УНИАН, за это решение были отданы голоса 254 народных депутатов из присутствовавших в сессионном зале 336. Новым законом устанавливается, что с момента начала работы Высшего антикоррупционного суда суды всех аппеляционных инстанций (кроме Апелляционной палаты ВАС) должны прекратить принятие к рассмотрению апелляционных жалоб по уголовным производствам в отношении преступлений, отнесенных Уголовным процессуальным кодексом к подсудности ВАС.

Ходатайства по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, которые поступили к следственным судьям и не рассмотрены до дня начала работы Антикоррупционного суда, будут передаваться в ВАС для рассмотрения в установленном порядке следственными судьями этого суда.

Также со дня начала работы ВАС уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, судебное разбирательство в судах первой и апелляционной инстанций, которое не закончено до дня начала работы ВАС, передаются для рассмотрения в Антикоррупционный суд. Среди прочего, со дня начала работы ВАС обжалование судебных решений, принятых до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, по уголовным производствам о преступлениях, отнесенных к подсудности ВАС, будет осуществляться по правилам подсудности, предусмотренным УПК.

Поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения к суду, охрана помещений суда, органов и учреждений системы правосудия, выполнение функций относительно государственного обеспечения личной безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечения в суде безопасности участников судебного процесса возложено законом на Службу судебной охраны, подотчетную Высшему совету правосудия и подконтрольную Государственной судебной администрации Украины.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме одного положения (изменения в УПК относительно переименования ряда конкретных названий апелляционных судов на определение "соответствующий апелляционный суд"), которое вступает в силу со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

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Президент Петр Порошенко подписал закон о запуске Антикоррупционного суда 26 июня.

Напомним, Рада приняла законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440) 7 июня, за проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226, а против — 25. Этот документ Порошенко подписал 11 июня.

Однако для самого создания суда необходим был еще один закон – №8497 "О создании Высшего антикоррупционного суда". Этот документ Рада приняла 21 июня.

Как сообщалось, создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества с Украиной ее ключевого кредитора — МВФ. Тот в свою очередь отнесся к новому закону скептически. Как написал эксперт: МВФ не сможет принудить нашу коррумпированую власть добровольно "отрезать себе яйца".