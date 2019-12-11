Вынесли $200 тысяч: под Киевом ограбили дом известного врача

Александр Коструб / Фото sportmed.kiev.ua

В селе Козин под Киевом произошло дерзкое ограбление – пятеро неизвестных мужчин ворвались в дом главы отдела спортивной и балетной травмы Института травматологии и ортопедии НАМН Украины, президента Украинской ассоциации спортивной травматологии, хирургии коленного сустава и артроскопии.

Грабители проникли на территорию особняка и связали охранника. Домохозяйку и дочь владельца 2012 года рождения нападавшие закрыли в туалете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в полиции.

Злоумышленникам удалось вскрыть сейф, в котором находились деньги и драгоценности. По предварительным данным, добычей грабителей стали более 200 тысяч долларов и драгоценности, стоимость которых на данный момент устанавливается.

Полиция проводит досудебное расследование по ст. 186 УК Украины (грабеж).

К слову, согласно записи на сайте Института травматологии и ортопедии, руководителем отдела спортивной и балетной травмы является доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Александр Коструб.

Напомним, 17 сентября в Софиевской Борщаговке (находится под Киевом) двое злоумышленников славянской внешности в одинаковой одежде ограбили пункт обмена валют.

В ночь на 28 августа в городе Смела ограбили дом бывшего депутата Черкасского облсовета Любови Савченко. К ней ворвались пятеро злоумышленников. Грабители применили к потерпевшей физическую силу. Они угрожали женщине утюгом и заставили ее открыть сейф и отдать им имущество.

3 мая в поселке Глеваха под Киевом также произошло ограбление. Четверо неизвестных злоумышленников в темной одежде и в балаклавах проникли в один из домов. Воры связали хозяев жилья и, пригрозив применить насилие, заставили отдать крупную сумму в иностранной валюте.