Под Киевом "близнецы" грабанули обменник и уехали на Porsche: СМИ узнали подробности

В Софиевской Борщаговке злоумышленники ограбили обменник и уехали на Porsche / Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

Во вторник, 17 сентября, в Софиевской Борщаговке (находится под Киевом) двое злоумышленников славянской внешности в одинаковой одежде ограбили пункт обмена валют.

Ограбление совершено по адресу ул. Мира, 35, грабители уехали с места преступления на белом Porsche, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По предварительным данным, грабители напали на кассира, душили, а потом забрали 30 тысяч долларов и скрылись на авто Porsche Cayenne, сообщает Обозреватель со ссылкой на источник.

Киев Оперативный показал фото, на которых запечатлены подозреваемые в ограблении обменника и иномарка

Напомним, в конце августа в Деснянском районе Киева мужчина с ружьем напал на ювелирный магазин - разбил две витрины и забрал ювелирные украшения, никто не пострадал.