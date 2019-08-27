Дерзкое ограбление в Киеве: мужчина с ружьем напал на "ювелирку"

В момент ограбления охранника на месте не было/ Фото пресс-службы полиции

В понедельник, 26 августа, мужчина с ружьем совершил ограбление ювелирного магазина на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В результате нападения пострадавших нет.

Охранника магазина на месте не было. Мужчина разбил две витрины и забрал ювелирные украшения, угрожая персоналу ружьем.

"В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавцов, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", - сообщает пресс-служба столичной полиции.

Фото пресс-службы полиции

Фото пресс-службы полиции

Фото пресс-службы полиции

Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленника разыскивают.

Напомним, ранее вселе Крюковщина Киевской области двое граждан Грузии, угрожая пистолетом водителю, украли из автомобиля большую сумму денег. Чтобы задержать грабителей, копам пришлось применить оружие.