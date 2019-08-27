Дерзкое ограбление в Киеве: мужчина с ружьем напал на "ювелирку"

27 августа 2019, 07:56

Вооруженный человек разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся.

ювелирка
В момент ограбления охранника на месте не было/ Фото пресс-службы полиции

В понедельник, 26 августа, мужчина с ружьем совершил ограбление ювелирного магазина на улице Драйзера в Деснянском районе столицы. В результате нападения пострадавших нет.

Охранника магазина на месте не было.  Мужчина разбил две витрины и забрал ювелирные украшения, угрожая персоналу ружьем.

"В ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с оружием. Он предупредил продавцов, что это разбойное нападение, и потребовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", - сообщает пресс-служба столичной полиции.

Фото пресс-службы полиции
Фото пресс-службы полиции
Фото пресс-службы полиции

Правоохранители провели первоочередные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия: осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленника разыскивают.

Напомним, ранее вселе Крюковщина Киевской области двое граждан Грузии, угрожая пистолетом водителю, украли из автомобиля большую сумму денег. Чтобы задержать грабителей, копам пришлось применить оружие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев полиция ограбление ювелирный магазин новости Киева
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:56
Дерзкое ограбление в Киеве: мужчина с ружьем напал на "ювелирку"
07:36
Советник Трампа по нацбезопасности анонсировал свой визит в Киев
07:17
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Украиной и РФ
07:16
Ученые назвали критический возраст для контроля за давлением
06:59
Поматросили и бросили: как Запад поиздевался над Путиным мнение
06:39
Нибиру и конец света: астролог рассказал, когда случится апокалипсис
06:35
Каскад – идеальная стрижка на средние волосы 2019-2020: модные варианты, 40 фото Фото
06:06
Ореховый спас: что нести в церковь и как узнать всю правду о суженном
05:24
На рюмку чая: какое спиртное нужно пить перед сексом, а какое - нельзя
03:52
От коммуналки до доллара: эксперты рассказали, на что подскочат цены Видео
03:39
Прокол NASA: смертоносный астероид пробьет Землю 28 августа - ученые
03:09
Юный эротоман: насмотревшийся порно подстросток устроил сеанс группового секса
02:25
На Житомирщине вандалы испоганили краской памятник защитникам Украины
01:55
Появилась карикатура, как Трамп "несет" Путина в G7 Видео
01:49
Правильное питание для школьника: эксперты дали советы
01:24
Политолог пояснил, является ли рост ВВП заслугой Зеленского
01:02
Эксперты пояснили, чем опасна продажа Мотор Сич для Украины и россиян
00:31
Ученые выяснили, как и почему люди фантазируют о сексе с друзьями своих партнеров
00:17
Директор Ротару ответил на слухи о раке у певицы
26 августа, понедельник
23:59
Внезапно скончался экс-глава Volkswagen и внук Порше Фердинанд Пиех
23:28
На Волыни селяне в конкурсе едва не разорвали поросенка: шокирующее видео Видео
23:02
Подведен итог саммита G7: об Украине одно предложение Видео
22:36
Постпред России назвал цель смертоносных военных испытаний на Росатоме
22:10
Зеленский наградил орденом сжегшую "колорадское" платье евродепутата
21:31
Тревел-блогер из России разбилась в ДТП на Бали
21:29
"Мог остановить": Трамп повесил на Обаму аннексию Крыма Видео
20:54
Долгожданная "нормандская встреча": озвучена дата переговоров Зеленского, Макрона, Меркель и Путина Видео
20:38
Звездные войны: зрителей покоряет трейлер Восхода Скайвокера Видео
20:04
"Только Мальдивы": Мендель иронично отреагировала на отдых Богдана
20:02
На Закарпатье выпал первый снег - потрясающие кадры Видео
19:31
"Он – гордый": Трамп растолковал, почему Путин не просится обратно в Большую восьмерку Видео
19:26
Комиссию по ветеранам возглавила Зинкевич: в Раде определились с комитетами
19:00
Президент Бразилии обидел жену Макрона и получил по ушам
18:48
В Кривом Роге на рельсах нашли труп ветерана АТО с отрезанной головой: фото 18+
18:25
Спасибо Путину: российские паспорта обвалили цены на квартиры в "ЛНР" и "ДНР" Видео
17:59
Кремль озвучил два условия для встречи в нормандском формате
17:34
В Слуге народа готовят систему голосования в Раде по отпечатку пальца
17:32
В партии Порошенко раскрыли, с кем Слуга народа создаст коалицию в Раде
17:03
Встреча Зеленского и Путина: бундесмама разрешила Владимирам увидеться
17:00
Облом космического масштаба: в ЕС отказались от российских Союзов
16:52
В РФ нагло заявили, что нашли способ сделать украинский Ан-124 "российским" Видео
16:33
"Однозначно кремлевская провокация": на Полтавщине выкинули в мусор вышиванку
16:17
"П*здаболка старая и п*здаболка губастая": Пугачева назвала новую Примадонну Видео
16:01
Час Х близок: Украина и Россия утвердили дату обмена пленными Видео
15:28
Дедовщина: в Одесской области матрос убил из автомата Калашникова сослуживца
15:04
Бумер бросился в погоню: на курорте в Карпатах произошло жуткое смертельное ДТП
14:53
Ореховый спас 2019: традиции и приметы на деньги и счастье Видео
14:51
Стало известно, сколько денег украинским футболистам дали за победу на ЧМ U-20
14:41
"Выслать в расеюшку": "обычная бл*дь из Донецка" почесал кулаки в Киеве из-за "смерти России" - видео Видео
14:36
Заграница помогает: Меркель и Трюдо призвали Киев проводить реформы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять