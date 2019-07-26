Полуголый депутат и дорогая техника: в центре Киева обокрали известного журналиста

Богдан Кутепов стал жертвой воров / facebook.com/kutiepov

В Киеве журналист Громадського Богдан Кутепов стал мишенью дерзких воров, которые нагло украли из его автомобиля ноутбук, камеры, микрофоны и диктофон.

По информации, машина журналиста во время ограбления стояла на углу улиц Трехсвятительской и Костельной. Ограбление произошло в то время, когда журналист вел стрим с пешеходно-велосипедного моста.

"Украли всю съемочную технику. В день выборов 21 июля, пока я стримил на мосту Кличко, выключили сигнализацию и вытащили из багажника машины ноутбук, камеру, микрофоны, диктофон. Я сначала надеялся на какие-то результаты по горячим следам, ведь машина была припаркована на углу Трехсвятительской и Костельной. Это прямо за будущим Офисом президента (Украинским Домом), в зоне действия не менее двух камер наблюдения. Еще с десяток камер в радиусе 200 метров, чтобы проследить, откуда пришли и куда после преступления пошли воры. Безусловно профессионалы: взяли из паспорта заначку 200 гивен и с кошелька 500 гивен, а документы и кошелек оставили. Сам рюкзак оставили, только выпотрошили", - рассказал Кутепов на своей странице в социальной сети Facebook.

Кутепов подчеркнул, что спустя 5 дней нет никакой информации от следователя.

"Я сходил на место, пообщался с людьми, которые работают в районе: говорят, это как раз в том месте постоянная история. Странно, почему опер сказал, что там ничего никогда не происходит", - удивился журналист.

Читайте также"Неудачно пообедал": Депутата обокрали в элитном ресторане КиеваК слову, журналист теперь должен телеканалу 150-170 тысяч гривен.

"На похищенных карточках памяти в диктофоне и фотокамере - съемка в квартире одного действующего народного депутата, которого я даже тегать здесь пока не буду. Потому что он и так второй раз снимался для фильма. А теперь придется сообщить, что надо будет сниматься в третий раз, потому что его полу-интимные видео сейчас у каких-то медвежатникив", - уточнил журналист.

Добавим, что на странице Кутепова ранее были размещены фотографии полуголого депутата. Вначале он разместил только голый торс, потом добавил фото. Судя по всему, речь идет о видео депутата Соболева.

Напомним, ранее безработные жители Харькова обокрали новоиспеченного главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.14 июля, в воскресенье, в Печерском районе Киева на террасе ресторана Paul (Пауль) злоумышленник сумел вытянуть из сумки чиновника его планшет iPad.

По информации, копы оперативно сработали и очень быстро задержали наглых воров. Оказалось, воров было двое, они безработные жители Харькова. К слову, у одного из воров уже была судимость.