Безработные жители Харькова обокрали Нефедова в столичном ресторане

Нефедова обокрали в ресторане / Униан

Новоиспеченный глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который намерен превратить свое ведомство в Макдональдс, стал жертвой воров.

14 июля, в воскресенье, в Печерском районе Киева на террасе ресторана Paul (Пауль) злоумышленник сумел вытянуть из сумки чиновника его планшет iPad, сообщил Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на собственный источник.

По информации, копы оперативно сработали и очень быстро задержали наглых воров. Оказалось, воров было двое, они безработные жители Харькова. К слову, у одного из воров уже была судимость.

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