"Макбук, планшет, документы": под Киевом обчистили дом адвоката Савченко

Обокрали дом адвоката Шадрина / facebook.com/shadrin.sasha

В ночь на 7 июля в Ирпене под Киевом обчистили дом известного адвоката Александра Шадрина.

По словам адвоката, из его частного дома воры унесли 2 сумки с техникой и документами. Отметим, в это время Шадрин находился в доме.

"Примерно в 3:45 ночью залезли в дом в Ирпене, вынесли 2 сумки с техникой и документами. Граждане воры, просьба вернуть. По остальным эпизодам сделаю скидку!", — написал Шадрин на своей странице в Facebook и опубликовал фото ручки и отвертки, которые, по-видимому, потеряли грабители.

Как объяснил адвокат в комментариях к своему сообщению, в момент ограбления он спал. Воры взломали входную дверь, унесли "макбук, планшет, флешки, документы".

К слову, адвокат Виктор Чевгуз предложил Шадрину выход – он посоветовал коллеге взять у него а аренду собаку.

Напомним, ранее под Киевом обчистили дом нардепа-беглеца из БПП.

Также напомним, ранее адвокат Александр Шадрин в комментарии Главреду рассказал, что Надежда Савченко вернется на работу в Раду.