Золотые монеты и слитки: под Киевом обчистили дом нардепа-беглеца из БПП

Дом Олега Недавы ограбили / Блог Дениса Казанского

Водном из сел Обуховского района Киевской области злоумышленники обнесли дом народного депутата Олега Недавы, который 6 июня покинул ряды партии БПП.

В момент разбойного нападения в доме находились только двое работников, которых злоумышленники связали. По предварительной информации, были похищены ювелирные изделия, часы, золотые монеты и слитки. Стоимость награбленного не известна.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 УК Украины (разбой), сообщает УНН.

Отметим, в Верховную Раду VIII созыва Недава попал, победив на выборах в одномандатном избирательном округе № 53, расположенном в Донецкой области. В выборах он участвовал как самовыдвиженец и получил 63,63% голосов избирателей.

В Верховной Раде Недава занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также секретарем группы по межпарламентским связям с Королевством Дания.

В течение 2006−2010 годов Недава был депутатом Енакиевского городского совета.

Напомним, ранее депутата обокрали в элитном ресторане Киева.