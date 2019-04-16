Савченко вернется на работу в Раду - адвокат

Савченко / Facebook Надежды Савченко

Надежда Савченко, внефракционный народный депутат, которую лишили неприкосновенности в марте 2018 года, вернется в парламент и будет ходить на суды.

Об рассказал ее адвокат Александр Шадрин в комментарии Главреду.

"Конечно, все понимают суть этого дела, его необоснованность, откровенную провокацию преступления и политический мотив. Это решение не подлежит обжалованию, поэтому Надежда останется на свободе. Сейчас она планирует вернуться к деятельности народного депутата, посещать заседания парламента и заседания суда", - рассказал нам защитник Савченко.

Весь период следствия Савченко провела в следственном изоляторе СБУ. После окончания ее перевели в Киевский следственный изолятор. Потом – в Черниговский.

"В последнее время Надежда опять находилась в Киевском СИЗО", - уточнил адвокат.

Как сообщалось ранее, вечером 15 апреля Броварской суд Киевской области освободил из-под стражи Владимира Рубана и народного депутата Надежду Савченко.

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22 марта 2018 года Надежда Савченко была задержана в здании парламента по подозрению в сговоре с целью изменения конституционного строя страны силовым способом, подготовке посягательства на жизнь президента, подготовке к теракту, а также "в содействии деятельности террористической организации ДНР, в ношении, приобретении, передаче оружия".

Арест произошел после выступления генерального прокурора Юрия Луценко и демонстрации видеозаписей с участием Савченко, которые должны были свидетельствовать о ее виновности. После этого регламентный комитет Рады рекомендовал депутатам проголосовать за снятие неприкосновенности с Надежды и дать согласие на ее задержание и арест. Коллеги Савченко проголосовали положительно.

Также ее исключили из коммитета по нацбезопасности.