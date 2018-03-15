"Лично планировала теракт в Раде": Савченко грозит снятие неприкосновенности и арест

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, которая как раз находится на допросе в СБУ.

Луценко обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Надежда Савченко планировала добивать тех, кто выживет.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, давала указания как провести террористический акт в Верховной Раде, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая выживших", – заявил Луценко на заседание Верховной Рады.

Луценко выразил надежду, что регламентный комитет Рады рассмотрит представления Генпрокуратуры 21 марта, а уже 22 марта Рада проголосует за это решение на пленарном заседании.

СМИ сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.