"Лично планировала теракт в Раде": Савченко грозит снятие неприкосновенности и арест

У следствия есть неопровержимые доказательства вины нардепа, заявил Луценко.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в четверг подаст представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, которая как раз находится на допросе в СБУ.
Луценко обвинил нардепа в подготовке уничтожения Рады, а также массовых убийств. По его словам, Надежда Савченко планировала добивать тех, кто выживет.
"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко лично планировала, лично вербовала, давала указания как провести террористический акт в Верховной Раде, уничтожив боевыми гранатами две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая выживших", – заявил Луценко на заседание Верховной Рады.
Луценко выразил надежду, что регламентный комитет Рады рассмотрит представления Генпрокуратуры 21 марта, а уже 22 марта Рада проголосует за это решение на пленарном заседании.
СМИ сообщили, что СБУ готовится обвинить Савченко в подготовке военного переворота в Украине. Внимание СБУ к себе нардеп привлекла еще полгода назад, когда обсуждала с несколькими высокопоставленными офицерами ГУР Министерства обороны во главе с "Кедром" (он же майор 8-го полка спецназа ГУР Павел Балов) возможное изменение ситуации в стране.
Как сообщалось, 8 марта на Донбассе на контрольном пункте въезда-выезда был задержан Владимир Рубан, который под видом переселенца пытался провезти через линию разграничения большое количество оружия, оно было спрятано в мебели.
После задержания Владимиру Рубану сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Однако позднее стало ясно, что все намного серьезнее: Рубану инкриминируют подготовку покушения на первых лиц государства, в том числе на президента Петра Порошенко.
9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Владимира Рубана, главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". По решению суда, его будут держать в следственном изоляторе в течении двух месяцев без права залога.