Суд принял решение об аресте Савченко: все подробности

Шевченковский районный суд Киева решил взять под стражу в зале суда подозреваемого в организации теракта внефракционного народного депутата Надежду Савченко.

"Учитывая изложенные данные о личности подозреваемой, тяжесть наказания, которое грозит ей в случае признания ее вины... следственный судья считает необходимым применить к Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей и не находит достаточных оснований для применения к ней более мягкой меры пресечения", - зачитал решение судья Евгений Сидоров.

Мера пресечения действует до 20 мая 2018 года без права внесения залога.

Судья заявил, что суду не было предоставлено никаких доказательств, в том числе и прокурорами, что в момент задержания Савченко совершала какие-либо преступления, совершение которых ей инкриминируют.

Прокурор в своем выступлении отметил, что существуют риски того, что Савченко будет скрываться от следствия и суда - может выехать за границу и уничтожать возможные улики, а также препятствовать уголовному производству. Поэтому сторона обвинения просила взять народную избранницу под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

По словам самой Савченко, многие хотели бы, чтобы "сдохла эта власть", но людей не судят за их слова и мнения, "не садят за мечты".

"Из всего, что сейчас назвала прокуратура, правдой является только одно - мое глубокое презрение к президенту и правительству Украины, к парламенту", - заявила она.

Нардеп назвала свое дело политически мотивированным и заверила, что из Украины не сбежит.

Савченко подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (насильственное свержение конституционного строя и смена власти, подготовка к преступлению группой лиц, создание террористической группировки, незаконное владение оружием).

Как ранее сообщалось, Савченко матерно выругалась в адрес государственного обвинителя Александра Банника. Народную избранницу возмутило высказывание прокурора, в котором он сравнил ее дело и дела российских спецназовцев Александрова и Ерофеева.