Нефедов намерен сделать таможню похожей на Макдональдс

Нефедов обещает преобразования на таможне / Фото: 24 канал

Новоназначенный председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил о желании сделать услуги службы аналогичными с Макдональсом по скорости и качеству обслуживания клиентов.

"Сейчас на таможне проверяют около 8% грузов. И это на самом деле хорошо. Но проверяют не то, что надо. Проверяют зерно, например, ищут муравьев там. И это большая некомпетентность", - цитирует чиновника 24 канал.

По словам Нефедова, он приступит к выполнению своих обязанностей 15 июля. Первым делом на посту он планирует зарегистрировать Государственную таможенную службу, как новое юридическое лицо.

Нефедов добавил, что поддерживает создание Службы финансовых расследований. Он подчеркнул необходимость расследования преступлений в отрасли сотрудниками Госбюро расследований.

Ранее Нефедов заявил, что приобретенный сканер для автомобилей сознательно установили на границе в недоступном месте, чтобы "туда никто не заехал".

Главный таможенник также напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил главам Львовской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской таможен писать заявления "по собственному желанию".