Заправлять таможней будет Нефедов

Нефедов возглавит таможню / Униан

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.

По информации, 25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы, сообщил сам Нефедов на своей странице в Facebook.

Конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать Правительству для назначения на должность руководителя ГТС Максима Нефедова.

Напомним, ранее Нефедов рассказал, как принимался Кодекс о банкротстве.

Также ранее Нефедов рассказал, сколько миллиардов Украина теряет во время госзакупок.