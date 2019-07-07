"Гнать гнид в три шеи": Нефедов показал, как на границе "похерили" идею со сканерами

Приобретенный сканер для автомобилей сознательно установили на границе в недоступном месте, чтобы "туда никто не заехал", заявил новый глава таможенной службы Украины Максим Нефедов.

"На первой фотке - недостроенный пункт перехода. Европейцы дали средства, деньги наполовину украли, наполовину потеряли. На второй - закупленный в прошлом году и до сих пор не запущенный сканер. На третьей - так выглядит выезд из сканера. Собственно, въезд тоже такой же", - написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что для того, чтобы обеспечить доступ к сканерам "надо срывать холм и строить дорогу".

Нефьодов также напомнил, что президент Владимир Зеленский предложил главам Львовской, Волынской, Черновицкой и Закарпатской таможен писать заявления "по собственному желанию".

"Четкого ответа на предложение я не услышал. Что-то мне подсказывает, что, несмотря на низкие зарплаты, на которые все жалуются, это все настоящие патриоты таможни и будут держаться до последнего!", - добавил он.

Отметим, что озвученная Нефедовым информация вызвала бурную реакцию пользователей:

"Висновок має бути один:не просто звільняти а притягати до повної відповідальності,тоді усе вийде! А пручатися вони будуть до останього,і не лише митники а і контробандисти і кримінал,які харчуються з тоїж митниці!", - пишет Іван Дак.

"На українській стороні навіть туалету немає, тільки за це можна вже звільнити відповідальних. Під'їдьте на Чоп і гляньте на яких машинах їздять 27 річні прості працівниці митниці", - рассказал Юрій Дереш.

"Хоч звільняй хоч міняй митників тут від перестановки доданків сума не міняється. Впевнена що лише прийняття законів за яких легше і дешевше заплатити за розмитнення державі ніж дати хабара може допомогти. Тоді багато хто й сам звідти піде", - уверена Зоряна Мокрицька.

"В Польщі, на пункиах пропуску вже є сканери. Краще домовитися з поляками. Чим купувати і будувати їх в Україні. І збільшувати черги на кордоні", - предложил Sergiusz Parczuk.

"Гнать этих гнид в три шеи и создать отдел в ГБР по расследованию прошлых "периодов" на таможне и налоговой. Запретить выезд этим бывшим чинушам на время проверки, а лучше сразу на 3-5 лет без условий", - добавил Michael Yatskov.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал подписание указа о борьбе с контрабандой.