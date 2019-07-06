"Наверх больше заносить не надо": Зеленский пообещал серьезные чистки на таможне

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский намерен в понедельник, 8 июля, подписать указ о борьбе с контрабандой.

Об этом он заявил в Ужгороде во время представления новоназначенного председателя Закарпатской облгосадминистрации Игоря Бондаренко.

Закарпатье вместе с президентом посещали вр. и.о. руководителя СБУ Иван Баканов, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и его заместители - Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, новый глава Гостаможслужбы Максим Нефедов, и. о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов.

Глава государства подчеркнул, что его команда серьезно настроена на борьбу с контрабандой.

"Вы не волнуйтесь, мы вас будем поддерживать обязательно. Волноваться, я думаю, сейчас будут люди, которые занимаются контрабандой и "крышуют" ее. Это главный "привет" вам из Киева, почему мы приехали в таком составе", - сказал Зеленский.

Читайте также"Страна будет другой": Зеленский анонсировал масштабные изменения после выборов РадыГлава государства также призвал присутствующих к сотрудничеству с Бондаренко и добавил, что должно быть очищено руководство таможни, пограничной службы и прокуратуры Закарпатья.

Как подчеркнул заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Гончарук, ничего "наверх больше заносить не надо".

"Объем контрабанды растёт из года в год, а на бумагах всё хорошо. Это главные вопросы, которые нас сегодня интересуют. Мы приехали сюда сегодня и один из сигналов, который все вместе хотим до вас донести, что наверх больше заносить не надо, закончилось", - сказал он.

Президент Зеленский дополнил Гончарука словами: "Ты так сказал неоднозначно, что могут подумать, привозить надо, но нам не надо заносить. Нет, привозить не надо".

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Перед совещанием Зеленский посетил международный автомобильный пункт пропуска Ужгород и указал на недопустимость промедления с запуском работы сканирующего комплекса, который обеспечит прозрачную работу таможни и оформления грузов и борьбу с контрабандой.

Напомним, ранее Зеленский призвал руководителей Черновицкой, Волынской, Львовской и Закарпатской областных таможен написать заявления об увольнении.