"Связали хозяев, забрали крупную сумму": под Киевом ограбили дом нардепа, опубликованы фото

В Глевахе ограбили дом Павла Пинзеника / obozrevatel.com

В ночь на пятницу, 3 мая, в поселке Глеваха (находится под Киевом) четверо неизвестных злоумышленников в темной одежде и в балаклавах проникли в один из домов.

Злоумышленники связали хозяев жилья и, пригрозив применить насилие, заставили отдать крупную сумму в иностранной валюте, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Киевской области.

По данным ведомства, после нападения злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, начато производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Спикер ГУ Нацполиции на Киевщине Николай Жукович сказал, что в Глеваха четверо злоумышленников напали на дом народного депутата Павла Пинзеника, пишут Українські Новини.

Источник рассказал Обозревателю, что нападавшие на втором этаже жилья связали заявителя и его жену и заставили открыть сейф. "…Под угрозой пистолета из сейфа украли 40 тысяч долларов и 20 тысяч евро, также украли другое имущество, телефоны", — заявил собеседник.

В Глевахе ограбили дом Павла Пинзеника / obozrevatel.com

Ранее нардеп Виктор Кривенко сообщил, что квартиру, в которой он живет, ограбили перед Рождеством Христовым (отмечается 7 января). Народный избранник утверждал, что из квартиры украли много чего, даже часть средств жены, о которых он не знал.