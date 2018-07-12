"Пытались проникнуть в автомобиль". Пинзеник оправдался за ДТП под Радой

Народный депутат от "Народного фронта" Павел Пинзеник прокомментировал резонансное ДТП под стенами Верховной Рады, в результате которого пострадал участник акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах.

"Ехали по улице Институтской в автомобиле, который принадлежит мне на праве частной собственности. Где-то перед поворотом на улицу Шелковичную направо, на автомобиль ринулись так называемые митингующие с намерением его остановить. Начали бить руками, ногами и тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида, пытались остановить и проникнуть в автомобиль через дверь или разбитое заднее стекло", - сказал нардеп в интервью телеканалу 112 Украина.

По словам политика, протестующий сам бросился на капот автомобиля, чтобы остановить транспортное средство.

"Автомобиль, конечно, остановился и после того был заблокирован. Некоторое время мы провели, заблокированные митингующими под охраной сотрудников полиции, после чего были безопасно выведены с места происшествия", – добавил Павел Пинзеник.

Он заметил, что на его авто митингующие бросились с криками и призывами возвращаться в Раду и принимать закон о растаможке авто на еврономерах, но потом требования изменились к угрозам "повесить на ближайшем дереве".

Нардеп уверяет, что у мужчины, который оказался на капоте его автомобиля, вероятно, нет перелома ноги, поскольку он видел, как тот "собственными руками-ногами слез и пошел".

Пинзеник уточнил, что в момент инцидента за рулем внедорожника находился его помощник.

Напомним, в Киеве участники акции владельцев машин на еврономерах заблокировали выходы из Верховной Рады. Нардепы пытаются убежать через запасные выходы.