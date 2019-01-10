"Украли даже заначку жены": нардеп раскрыл подробности ограбления квартиры

Виктор Кривенко утверждает, что из квартиры украли даже "заначку" его жены / Скриншот видео с tsn.ua

Народный депутат Виктор Кривенко сообщил, что квартиру, в которой он живет, ограбили еще перед Рождеством Христовым (отмечается 7 января).

Из квартиры украли много чего, даже часть средств жены, о которых не знал нардеп, сообщает ТСН со ссылкой на слова политика.

По словам народного избранника, ограбленная квартира принадлежит его теще.

"Мы это указали (что было украдено — Ред.) в своем заявлении, то есть это часть средств и жены, которые у нее были и о которых я не знал, но преступники умеют искать", — заявил Кривенко.

Преступление было совершено еще перед Рождеством Христовым. Семья нардепа поехала на праздник к родителям, а ограбление выявили уже после возвращения домой — 8 января.

Также издание показало видео, на котором запечатлена квартира после ограбления. Ранее Виктор Кривенко пожаловался, что квартиру, в которой он живет, ограбили. Нардеп назвал злоумышленников "гнидами" и не раскрыл подробности преступления.