Ограбить за 2 минуты: шустрый вор из Одессы стал звездой Сети

Ограбление в Одессе зафиксировала камера наблюдения / скриншот

В Одессе произошло дерзкое ограбление. Неизвестный мужчина ограбил кондитерскую на улице Сегедской. Причем справился вор всего лишь за две минуты.

Мужчина залез в помещение. Подсвечивая себе фонариком, грабитель положил кофе-машину в черный пакет, забрал телефон, достал деньги из кассы и сбежал.

Ограбление зафиксировала камера наблюдения, у становленная в кондитерской. Видео опубликовал Telegram-канал xydessa.

Стоит отметить, что сигнализация в кондитерской не работала. На данный момент полиция ищет вора.

Напомним, в Риме произошло жестокое убийство 24-летнего итальянца Луки Саччи, который пытался защитить свою девушку - 25-летнюю Анастасию Килемник из Украины. Грабители подкараулили пару вечером возле бара. Неизвестные попытались вырвать рюкзак из рук девушки, при этом ударили ее битой по голове. Лука вступился за украинку, за что сначала получил удар прикладом, а затем – пулю в голову. Парень скончался в больнице во время проведения операции.