В Житомире банда со стрельбой дерзко напала на копов-инкассаторов

9 сентября 2019, 12:44

В областном центре сегодня совершено серьезное преступление, в регионе введен оперативный план Сирена.

В Житомире напали на копов-инкассаторов, пострадал один правоохранитель
В Житомире напали на копов-инкассаторов, пострадал один правоохранитель / zt.npu.gov.ua

В понедельник утром, 9 сентября, в Житомире группа злоумышленников напала на сотрудников Управления полиции охраны физической безопасности из Волынской области, которые перемещали деньги из магазина в специальный бронированный автомобиль.

Нападение совершено около 10:00, злоумышленники применили огнестрельное оружие, один правоохранитель спас деньги, но получил ранение в ногу, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Житомирской области.

По данным ведомства, полицейский успел закинуть сумку с деньгами в бронированное авто, а сразу же после этого другой коп заблокировал машину изнутри.

Бандиты скрылись на авто, их ищут правоохранители - на Житомирщине введен оперативный план Сирена.

В полиции показали фото и видео с места происшествия.

  • В Житомире напали на копов-инкассаторов, пострадал один правоохранитель zt.npu.gov.ua
  • В Житомире напали на копов-инкассаторов, пострадал один правоохранитель zt.npu.gov.ua
  • В Житомире напали на копов-инкассаторов, пострадал один правоохранитель zt.npu.gov.ua
  • В Житомире напали на копов-инкассаторов, пострадал один правоохранитель zt.npu.gov.ua

Ранее СМИ писали, что в конце августа ночью в городе Смела Черкасской области пятеро неизвестных совершили наглое ограбление - проникли в дом экс-депутата Черкасского облсовета Любови Савченко.

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нападение стрельба полиция Житомир инкассаторы
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