Пытали утюгом: на Черкасчине дерзко ограбили депутата, охранник не помог

В Черкасской области обокрали депутата / aze.az

В ночь на 28 августа, среду, в городе Смела произошло наглое ограбление. В дом бывшего депутата Черкасского облсовета Любови Савченко ворвались пятеро злоумышленников.

По информации, около часа ночи пятеро неизвестных перелезли через забор домовладения директора фабрики ЛИВС, выдавили окно и проникли в ее дом.

Стало известно, что дерзкие воры применили к потерпевшей физическую силу. Они угрожали женщине утюгом, чем заставили ее открыть сейф и отдать им имущество.

К слову, грабители унесли пистолет депутата, мобильный телефон Apple iPhone Xs, 100 тысяч долларов и золотые украшения.

При этом 36-летнему охраннику экс-депутата связали руки строительными стяжками, сообщило местное издание Обо всем со ссылкой на ссылкой на источники.

Добавим, что в полиции Черкасской области подтвердили, что этой ночью в Смеле действительно был зафиксирован факт разбойного нападения на местного жителя, однако подробностей пока не сообщили.

Читайте такжеПод Киевом ограбили нардепа из БПП - СМИНапомним, ранее сообщалось, в Дарницком районе Киева мужчина с охотничьим ружьем ограбил офис одного из депутатов, злоумышленника с награбленным остановил сотрудник охранной фирмы - попал ему в щеку.

Преступление совершено по адресу ул. Бориспольская, 34, грабитель забрал деньги из сейфа, открыл двери офиса изнутри, вышел на улицу и встретился лицом к лицу с прибывшей охраной.