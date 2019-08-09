В Киеве мужчина "грабанул" офис депутата, опубликованы фото

В Киеве мужчина ограбил офис депутата, потом его ранили и задержали / kiev.informator.ua

В ночь на пятницу, 9 августа, в Дарницком районе Киева мужчина с охотничьим ружьем ограбил офис одного из депутатов, злоумышленника с награбленным остановил сотрудник охранной фирмы - попал ему в щеку.

Преступление совершено по адресу ул. Бориспольская, 34, грабитель забрал деньги из сейфа, открыл двери офиса изнутри, вышел на улицу и встретился лицом к лицу с прибывшей охраной, пишет Информатор.

По данным издания, злоумышленник - бывший заключенный, его задержали сотрудники полиции. Задержанного скорая помощь под конвоем отвезла в больницу.

"…Представитель охранной фирмы сделал предупредительный выстрел в воздух, но осознав, что грабитель вот-вот выстрелит, открыл огонь первым. Одна резиновая пуля попала в стену дома, а вторая - в щеку злоумышленника", - отмечается в материале.

Напомним, в начале мая под Киевом - в поселке Глеваха – неизвестные в темной одежде и в балаклавах проникли в один из домов, связали хозяев жилья и, пригрозив применить насилие, заставили отдать крупную сумму в иностранной валюте. Позже стало известно, что напали на дом нардепа Павла Пинзеника.