Подрыв отделения Ощадбанка: в полиции показали фото задержанных

Задержаны взорвавшие и ограбившие отделение Ощадбанка в Киеве / kyiv.npu.gov.ua

Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении отделения Ощадбанка в Киеве.

Задержанными оказались 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, сообщил начальник полиции Киева Андрея Крищенко.

"Правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", рассказал он.

По его словам, в результате санкционированных обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.

Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

/ kyiv.npu.gov.ua

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

/ kyiv.npu.gov.ua

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 30 ноября в Днепровском районе Киева на улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка. Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что после взрыва отделения банка в Киеве злоумышленники украли около 250 тысяч гривен, а сумма ущерба исчисляется миллионами гривен.