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"Обосрались, когда шарахнуло": в Киеве грабители взорвали Ощадбанк - видео

30 ноября 2019, 10:14

Возле банка прямо на улице Энтузиастов были разбросаны купюры номиналом 100 гривен.

В Киеве ограбили банк / Информатор

Дерзкое ограбление банка со взрывом произошло утром 30 ноября в Днепровском районе Киева.

По информации, на улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка. В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка.

Для поимки подрывников в Киеве ввели операцию "Сирена".

Стало известно, что взрыв произошел около 4 часов утра. Копы сообщили, что ограбили банк двое мужчин.

К слову, эпицентром взрывной волны шел от банкомата, который, скорее всего, и был целью злоумышленников. Но детонация была такой сильной, что разорвало не только сам банкомат, но и почти полностью разрушило все отделение: внутри осыпался потолок, а витрина выпала наружу.

Примечательно, что возле банка прямо на улице были разбросаны купюры номиналом 100 гривен.

Как сообщил Информатор, место оцепили и тщательно охраняли правоохранители. Сколько удалось унести с собой грабителям, еще предстоит установить.

В то же время очевидцы отметили, что грабители скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Транспортное средство по ориентировки разыскивают правоохранители.

Отметим, в соцсетях новость візвала настоящий переполох.

 "Ведь только там был капитальный ремонт и на тебе ну изверги", - пишет Алла Городняя.

"И ведь зазря. В отделениях ощада маленький лимит, они инкассируются. Поживиться там особо не удастся", - добавила татьяна Панасюк.

"Делитанты, сто процентов они сами обосрались когда шарахнуло!", - убежден Жека Жеканович.

"Проснулась от мощного взрыва, хорошо что квартиры не зацепило, прожекторами прям в окно светят, жуть", - вісказалась Ольга Просян.

Читайте такжеОко за око: в Киеве водитель пострадавшего авто взял и ограбил виновницу ДТПНапомним, ранее сообщалось, в Кривом Роге Днепропетровской области злоумышленник с ножом напал на отделение одного из банков, ранил сотрудницу учреждения, взял деньги и скрылся.

Преступление было совершено около 8:45, пострадала 35 летняя женщина-кассира — получила ножевые ранения шеи и лица, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Днепропетровщине.

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