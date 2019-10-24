Убытки из-за аннексии Крыма: в Ощадбанке похвастались победой над РФ в суде

В Ощадбанке оценили убытки от аннексии Крыма в 1,3 млрд долларов

Суд отклонил просьбу Российской Федерации о приостановке принудительного исполнение решения международного арбитража о возмещении украинскому Ощадбанку 1,3 млрд долларов убытков от оккупации Автономной Республики Крым.

Как сообщили в пресс-службе Ощадбанка, соответствующее решение принял Апелляционный суд в Париже.

Отмечается, что Россия стремилась приостановить принудительное исполнение решения арбитража, поскольку это может нанести ей вред, но судья отклонил заявление.

Напомним, в ноябре 2018 года Международный арбитраж в Париже принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка компенсации убытков в результате аннексии Крыма.