Россию обязали выплатить "Ощадбанку" $ 1,3 миллиарда из-за оккупации Крыма

Теперь Россия должна Ощадбанку / minfin.com.ua

В Париже арбитражный суд принял решение по иску государственного банка Украины "Ощадбанк" к Российской Федерации, в котором банк требовал компенсации убытков, причиненных в результате оккупации страной-агрессором Крыма.

"Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации", - говорится в сообщении.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту комиссии ООН по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Читайте такжеСША подали иск к России в ВТОКабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций. Объем искового заявления Ощадбанка к Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тысяч страниц. Слушание дела состоялось в марте 2017 года.

Напомним, 26 августа 2015 года государственный "Ощадбанк" подал исковое заявление со всей доказательной базой против Российской Федерации о возмещении более 1 млрд долл. США потерь в результате незаконной оккупации и фактической аннексии Автономной Республики Крым.