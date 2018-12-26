"Порезана женщина, украдены деньги": в Кривом Роге ограбили банк

26 декабря 2018, 14:47

В Кривом Роге в среду напали отделение банка, пострадала 35 летняя женщина-кассир.

В Кривом Роге злоумышленник ограбил отделение банка
В Кривом Роге злоумышленник ограбил отделение банка / dp.npu.gov.ua

В среду утром, 26 декабря, в Кривом Роге Днепропетровской области злоумышленник с ножом напал на отделение одного из банков, ранил сотрудницу учреждения, взял деньги и скрылся.

Преступление было совершено около 8:45, пострадала 35 летняя женщина-кассира — получила ножевые ранения шеи и лица, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Днепропетровщине.

По факту нападения на отделение банка начато производство по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса. 

"Угрожая сотруднице банка ножом, злоумышленник забрал из отделения денежные средства и скрылся с места преступления...", — отметили в ведомстве.

  • В Кривом Роге злоумышленник ограбил отделение банка dp.npu.gov.ua
  • В Кривом Роге злоумышленник ограбил отделение банка dp.npu.gov.ua
  • В Кривом Роге злоумышленник ограбил отделение банка 1kr.ua
  • В Кривом Роге злоумышленник ограбил отделение банка 1kr.ua
  • В Кривом Роге злоумышленник ограбил отделение банка 1kr.ua
  • В Кривом Роге злоумышленник ограбил отделение банка 1kr.ua

26 декабря в Кривом Роге неизвестные ограбили банк на микрорайоне Юбилейный и ранили сотрудницу. Подробнее читайте тут: https://1kr.ua/news-47466.html

Опубликовано Первый Криворожский 1KR.UA Новости Кривого Рога Среда, 26 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что в селе Саксаганское Днепропетровской области во время ограбления дома злоумышленники убили местного депутата на глазах у его супруги и дочери. Нападавшие сорвали с супруги политика украшения, забрали мобильные телефоны, а также 50 тысяч гривен и 20 тысяч долларов.

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банк полиция ограбление Кривой Рог
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