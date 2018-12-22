Под Днепром депутата зарезали на глазах у семьи

Полиция / facebook.com/MVS

В селе Саксаганское Днепропетровской области во время ограбления дома местного депутата убили на глазах у его супруги и дочери.

Как сообщил пресс-центр полиции, трое неизвестных в балаклавах, вооруженных пистолетом и холодным оружием, ворвались в дом и связали семью из трех человек скотчем.

Злоумышленники сорвали с супруги депутата украшения, отобрали мобильные телефоны, а также 50 тыс. грн и $20 тыс.

Скрываясь с места преступления, один из злоумышленников ударил хозяина дома ножом. Мужчина скончался в машине скорой.

Уголовное дело открыто по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой".

Ранее сообщалось, что в Сумской области таможенники совместно с пограничниками и сотрудниками СБУ задержали украинца, попытавшегося вывезти в РФ пулемет.