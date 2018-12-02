"Пьяная мразь": под Днепром сепаратист разорвал зубами флаг Украины

На Днепропетровщине зубами разорвали украинский флаг / Фейсбук А.Толубаева

В селе Новоселовка Царичанского района Днепропетровской области мужчина сорвал флаг Украины и разорвал его.

Инцидент попал на видео, при этом для уничтожения флага Украины мужчина пустил в ход собственные зубы.

О вопиющем случае сообщил в своем Facebook заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи в больнице имени Мечникова Александр Толубаев, опубликовав фото и видео с места происшествия.

"Так выглядит бытовой пьяный сeпаратизм. Залитые глаза пьяной мрази. И флаг мешает. Так мешает, что даже зубами нужно рвать", — подчеркнул Толубаев и добавил, что заявление в полицию уже написано.

/ Фейсбук А.Толубаева

Напомним, ранее в Кривом Роге в суде фанатка СССР заявила, что не признает Украину.