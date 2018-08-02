"Флаги дебильные". В Кривом Роге в суде фанатка СССР заявила, что не признает Украину: видео

В Кривом Роге произошел скандал во время судебного заседания в Центрально-Городском районном суде.

Во время рассмотрения судьей уголовного дела, касающегося сбыта наркотиков, в зал ворвалась группа граждан, сообщает местное издание 0564.

При этом неизвестные заявили, что они - граждане несуществующего СССР и стали петь гимн развалившегося Союза.

В то же время женщина, попавшая в зал суда вместе с неизвестными начала кричать судье: "Почему не прописываются законы УССР и не пользуются этими законами? Придумали эти флаги дебильные и нам всучили. Вот эти вот законы, которые меняются каждый божий год, каждый божий день".

При этом любительница СССР назвала Украину "несостоявшейся страной".

В то же время одна из присутствовавших на суде задала ей вопрос, признает ли она независимость Украины.

"Не признаю", – ответила гражданка.

Напомним, 9 мая в Кривом Роге во время церемонии возложения цветов к братской могиле прозвучала песня, посвященная российским наемникам в Сирии. Исполнительница спела композицию "Верните память", написанную Марией Захаровой.

Кроме того, 22 февраля военнослужащие Национальной гвардии приняли участие в параде в Кривом Роге. Во время марша они использовали запрещенную в Украине советскую символику.